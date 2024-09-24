https://ria.ru/20240924/valday-1974356660.html

Посол России в Индонезии отметил важность семинара Валдайского клуба

Посол России в Индонезии отметил важность семинара Валдайского клуба - РИА Новости, 24.09.2024

Посол России в Индонезии отметил важность семинара Валдайского клуба

Посол Российской Федерации в Индонезии Сергей Толченов, выступая на семинаре Валдайского клуба в Джакарте, посвященном дальнейшему развитию двусторонних... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T07:53

2024-09-24T07:53

2024-09-24T07:53

индонезия

россия

джакарта

большая двадцатка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968680656_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_ecbd7a71a1b5dad76b1e6bead6742550.jpg

ДЖАКАРТА, 24 сен - РИА Новости. Посол Российской Федерации в Индонезии Сергей Толченов, выступая на семинаре Валдайского клуба в Джакарте, посвященном дальнейшему развитию двусторонних отношений РФ и Республики Индонезия, заявил во вторник об особой важности этого мероприятия для обеих сторон. "У наших двух стран было много достижений, но я уверен, что вместе мы сможем сделать гораздо больше. Я с нетерпением жду сотрудничества с новым президентом, новым правительством и новым парламентом Индонезии, которые вступят в свои полномочия в октябре", - сказал посол. По мнению дипломата, этими перспективами и объясняется важность семинара. "Свободный обмен мнениями и оценками ведущих политических экспертов и историков из России, Индонезии и других дружественных стран по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества послужит серьезным аналитическим вкладом в оценку текущего состояния наших двусторонних отношений и перспектив дальнейшего сотрудничества", - добавил глава российской дипмиссии. В своем выступлении российский посол напомнил участникам семинара об основных вехах и достижениях двустороннего сотрудничества стран в советский и постсоветский периоды истории. Он отметил, что у России и Индонезии сохраняются близкие позиции по большинству глобальных и региональных вопросов. "Прежде всего, это касается Палестины, израильского кризиса и ситуации в Газе, мы координируем наши усилия в многостороннем формате. Наши страны также едины в вопросах предотвращения практик неоколониализма и продвижения радикальной идеологии", - сказал посол РФ. Толченов подчеркнул, что Россия ценит "свободную и активную внешнюю политику" Индонезии. Он напомнил, что эти свойства ярко проявились во время председательства Джакарты в G20 в 2022 году и председательства в АСЕАН в 2023 году, когда "индонезийские партнеры находились под интенсивным давлением западных стран".

https://ria.ru/20240924/valday-1974350610.html

https://ria.ru/20240906/valday-1971009885.html

индонезия

россия

джакарта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индонезия, россия, джакарта, большая двадцатка