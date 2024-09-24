В Британии раскрыли страшную правду об украинцах
Guardian: огромное число беженцев в Европе могут стать бездомными
Вестминстерский дворец . Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Огромное число украинских беженцев, находящихся в Европе, рискуют оказаться на улице, пишет The Guardian.
"Результаты исследования свидетельствуют о том, что конфликт нанес огромный ущерб гражданскому населению Украины: более трех с половиной миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами с начала конфликта. Многие из 6,2 миллионов украинских беженцев в Европе также находятся под угрозой оказаться бездомными", — уточняет издание.
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Украинцы сталкиваются с бюрократическими препятствиями, которые мешают им получить защиту и помощь, гарантированные законами ЕС, указывается в статье. Так, Венгрия прекратила помогать им найти жилье, а в Великобритании тысячи сбежавших с Украины семей рискуют остаться без дома. В Польше же призвали прекратить выплату пособий украинским мужчинам призывного возраста, так как это способствует уклонению от призыва, перечисляется в публикации.
Ранее некоторые немецкие политики призвали отменить Bürgergeld (пособие по безработице для граждан в ФРГ) для украинских беженцев. Эта ежемесячная выплата на одного человека составляет до 563 евро и предоставляется украинским гражданам наравне с бесплатными медицинскими услугами и проживанием в соцжилье на время прохождения интеграционных и языковых курсов. Так, генеральный секретарь входящей в правящую в Германии коалицию Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай заявил изданию Bild, что переход к обычным выплатам в размере 460 евро, которые полагаются всем иным беженцам, позволил бы стимулировать украинских граждан к трудоустройству. Он добавил, что такая мера положительно сказалась бы на рынке труда ввиду общей нехватки рабочей силы в Германии.
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в странах Евросоюза к украинским беженцам относятся как к мусору, от которого хотят поскорее избавиться.
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