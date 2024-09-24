https://ria.ru/20240924/ukraintsy-1974505984.html

В Британии раскрыли страшную правду об украинцах

В Британии раскрыли страшную правду об украинцах - РИА Новости, 24.09.2024

В Британии раскрыли страшную правду об украинцах

Огромное число украинских беженцев, находящихся в Европе, рискуют оказаться на улице, пишет The Guardian. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T21:27

2024-09-24T21:27

2024-09-24T21:27

в мире

германия

европа

украина

владимир константинов

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155436/25/1554362538_0:169:3042:1880_1920x0_80_0_0_a2d113dcaf4f60d9578c5ff252b55b99.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Огромное число украинских беженцев, находящихся в Европе, рискуют оказаться на улице, пишет The Guardian."Результаты исследования свидетельствуют о том, что конфликт нанес огромный ущерб гражданскому населению Украины: более трех с половиной миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами с начала конфликта. Многие из 6,2 миллионов украинских беженцев в Европе также находятся под угрозой оказаться бездомными", — уточняет издание.Украинцы сталкиваются с бюрократическими препятствиями, которые мешают им получить защиту и помощь, гарантированные законами ЕС, указывается в статье. Так, Венгрия прекратила помогать им найти жилье, а в Великобритании тысячи сбежавших с Украины семей рискуют остаться без дома. В Польше же призвали прекратить выплату пособий украинским мужчинам призывного возраста, так как это способствует уклонению от призыва, перечисляется в публикации.Ранее некоторые немецкие политики призвали отменить Bürgergeld (пособие по безработице для граждан в ФРГ) для украинских беженцев. Эта ежемесячная выплата на одного человека составляет до 563 евро и предоставляется украинским гражданам наравне с бесплатными медицинскими услугами и проживанием в соцжилье на время прохождения интеграционных и языковых курсов. Так, генеральный секретарь входящей в правящую в Германии коалицию Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай заявил изданию Bild, что переход к обычным выплатам в размере 460 евро, которые полагаются всем иным беженцам, позволил бы стимулировать украинских граждан к трудоустройству. Он добавил, что такая мера положительно сказалась бы на рынке труда ввиду общей нехватки рабочей силы в Германии.Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в странах Евросоюза к украинским беженцам относятся как к мусору, от которого хотят поскорее избавиться.

https://ria.ru/20240920/germaniya-1973748976.html

https://ria.ru/20240914/bezhentsy-1972761881.html

германия

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, европа, украина, владимир константинов, евросоюз