https://ria.ru/20240924/ukraina-1974461931.html

Киев не убедил США в целесообразности ударов вглубь России, пишут СМИ

Киев не убедил США в целесообразности ударов вглубь России, пишут СМИ - РИА Новости, 24.09.2024

Киев не убедил США в целесообразности ударов вглубь России, пишут СМИ

Украина не смогла предоставить США убедительные аргументы в пользу того, чтобы ей разрешили наносить удары западным оружием вглубь территории России, пишет... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:48

2024-09-24T16:48

2024-09-24T16:48

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украина не смогла предоставить США убедительные аргументы в пользу того, чтобы ей разрешили наносить удары западным оружием вглубь территории России, пишет американское издание Washington Post. Ранее газета Politico со ссылкой на британского чиновника писала, что США и Великобритания могут заявить о предоставлении Киеву такого разрешения во время недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. "Представители Белого дома и министерства обороны говорят, что не услышали от украинского руководства убедительных аргументов в пользу того, что возможные цели в пределах досягаемости (западных - ред.) ракет в России существенно повлияют на путь Украины к победе", - говорится в публикации Washington Post. По данным газеты, некоторые европейские военные чиновники и дипломаты не согласны с позицией США, в соответствии с которой удары вглубь России будут иметь лишь ограниченный эффект. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слова президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20240922/italija-1974092384.html

https://ria.ru/20240924/ssha-1974406599.html

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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дмитрий песков, politico, оон, нато