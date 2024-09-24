https://ria.ru/20240924/ukraina-1974445931.html

В Евросоюзе признают неизбежность переговоров по Украине, пишут СМИ

В Евросоюзе признают неизбежность переговоров по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 24.09.2024

В Евросоюзе признают неизбежность переговоров по Украине, пишут СМИ

Европейские чиновники в частном порядке признают неизбежность переговоров по Украине на фоне истощения Киева, пишет газета Monde. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T15:48

2024-09-24T15:48

2024-09-24T15:48

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Европейские чиновники в частном порядке признают неизбежность переговоров по Украине на фоне истощения Киева, пишет газета Monde. "Переговоры рано или поздно обретут форму, поскольку ситуация на фронте сложная, а украинцы истощены", - приводит газета слова неназванного главы МИД из Европы, который, как отмечает издание, обычно занимает жесткую позицию в отношении Москвы. Министр полагает, что политика президента США Джо Байдена по поддержке Киева продемонстрировала свои лимиты. Он считает, что в последние месяцы своего президентского срока американский лидер может сменить курс в сторону дипломатического урегулирования конфликта. Согласно другому источнику, неназванному дипломату, такие страны, как Германия, Британия и Франция, начинают думать о путях прекращения конфликта. В качестве примеров таких путей он приводит "корейский сценарий" и сосуществование ФРГ и ГДР в годы холодной войны. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240924/zelenskiy-1974424204.html

https://ria.ru/20240922/ssha-1974100518.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, евросоюз