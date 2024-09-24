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На Украине разгорелся скандал из-за некачественных укреплений, пишут СМИ - РИА Новости, 24.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:28 24.09.2024 (обновлено: 16:29 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/ukraina-1974441929.html
На Украине разгорелся скандал из-за некачественных укреплений, пишут СМИ
На Украине разгорелся скандал из-за некачественных укреплений, пишут СМИ - РИА Новости, 24.09.2024
На Украине разгорелся скандал из-за некачественных укреплений, пишут СМИ
Фортификационные сооружения в приграничной с Россией и Белоруссией Черниговской области обвалились, а местные власти перекладывают вину за это друг на друга,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T15:28
2024-09-24T16:29
специальная военная операция на украине
в мире
черниговская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Фортификационные сооружения в приграничной с Россией и Белоруссией Черниговской области обвалились, а местные власти перекладывают вину за это друг на друга, пишет издание "Украинская правда". "Фортификации в Черниговской области обвалились и поросли сорняками: военная и гражданская власть кивают друг на друга", — указано в материале. По информации издания, в Сети ранее появились фотографии фортификационных сооружений, построенных в области в 2022-2023 годах за счет городского бюджета Чернигова, на них якобы потратили 110 миллионов гривен (2,6 миллиона долларов). Они пришли в негодность: поросли сорняками и местами обвалились. Глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский обвинил в некачественном строительстве горсовет. "Состояние фортификаций вокруг Чернигова нуждается в отдельном рассмотрении. От себя скажу, что во время проверок и выездов на место некоторые вещи меня, как военного, шокировали. Речь и о качестве материалов, и о том, как эти работы выполнили. Ведь за сооружение фортификаций платили из бюджета города", — приводит его слова "Украинская правда". Со своей стороны, исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако утверждает, что по каждому объекту военные подписали акт выполненных работ и "дали высокую оценку их качества". "После введения в Чернигове городской военной администрации в мае 2023 года ее начальник, осмотрев линию сооружений, оценил их высокое качество и дал поручение военным под его наблюдением усовершенствовать линию оборонительных сооружений вокруг города. К сожалению, на прошлой неделе мы увидели результат этого "совершенствования" на фото", — приводит слова Ломако издание."Страна.ua" 22 сентября писало, что в городе Димитрове (украинское название — Мирноград), в подконтрольной ВСУ части ДНР, обнаружили свалку используемых при строительстве фортификационных сооружений так называемых зубов дракона. Украинский парламентарий Александр Дубинский в мае обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Депутат Верховной рады Михаил Бондарь в июне заявлял, что на Украине завели около 30 уголовных дел из-за растрат средств при строительстве укреплений на общую сумму 20 миллиардов гривен (более 49 миллионов долларов).Владимир Зеленский ранее сообщал, что на Украине начали строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью две тысячи километров.
https://ria.ru/20240922/svalka-1974132059.html
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967553568.html
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в мире, черниговская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине разгорелся скандал из-за некачественных укреплений, пишут СМИ

"Украинская правда": в Черниговской области обвалились фортификации

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские рабочие устанавливают "зубы дракона"
Украинские рабочие устанавливают зубы дракона - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские рабочие устанавливают "зубы дракона". Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Фортификационные сооружения в приграничной с Россией и Белоруссией Черниговской области обвалились, а местные власти перекладывают вину за это друг на друга, пишет издание "Украинская правда".
"Фортификации в Черниговской области обвалились и поросли сорняками: военная и гражданская власть кивают друг на друга", — указано в материале.
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По информации издания, в Сети ранее появились фотографии фортификационных сооружений, построенных в области в 2022-2023 годах за счет городского бюджета Чернигова, на них якобы потратили 110 миллионов гривен (2,6 миллиона долларов). Они пришли в негодность: поросли сорняками и местами обвалились. Глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский обвинил в некачественном строительстве горсовет.
"Состояние фортификаций вокруг Чернигова нуждается в отдельном рассмотрении. От себя скажу, что во время проверок и выездов на место некоторые вещи меня, как военного, шокировали. Речь и о качестве материалов, и о том, как эти работы выполнили. Ведь за сооружение фортификаций платили из бюджета города", — приводит его слова "Украинская правда".
Со своей стороны, исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако утверждает, что по каждому объекту военные подписали акт выполненных работ и "дали высокую оценку их качества".
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"После введения в Чернигове городской военной администрации в мае 2023 года ее начальник, осмотрев линию сооружений, оценил их высокое качество и дал поручение военным под его наблюдением усовершенствовать линию оборонительных сооружений вокруг города. К сожалению, на прошлой неделе мы увидели результат этого "совершенствования" на фото", — приводит слова Ломако издание.
"Страна.ua" 22 сентября писало, что в городе Димитрове (украинское название — Мирноград), в подконтрольной ВСУ части ДНР, обнаружили свалку используемых при строительстве фортификационных сооружений так называемых зубов дракона. Украинский парламентарий Александр Дубинский в мае обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений.
Депутат Верховной рады Михаил Бондарь в июне заявлял, что на Украине завели около 30 уголовных дел из-за растрат средств при строительстве укреплений на общую сумму 20 миллиардов гривен (более 49 миллионов долларов).
Владимир Зеленский ранее сообщал, что на Украине начали строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью две тысячи километров.
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