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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.09.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Житомирской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:46
2024-09-24T14:46
2024-09-24T14:46
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Житомирской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С 12.29 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской области. Позже ее объявили в Черниговской, Киевской и Житомирской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу