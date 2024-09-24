В Полтавской области поврежден объект энергетической инфраструктуры
Глава Полтавской ОВА Пронин сообщил, что часть региона осталась без света
© iStock.com / KonoplytskaПанорама Полтавы, Украина
© iStock.com / Konoplytska
Панорама Полтавы, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Энергетическая инфраструктура в Полтавской области на Украине получила повреждения в результате ударов, часть региона обесточена, заявил во вторник глава местной областной военной администрации Филипп Пронин в Telegram-канале.
Согласно опубликованному сообщению Полтавская область подверглась ударам в ночь на вторник.
"В Миргородском районе могли слышать звуки взрывов. Работала противовоздушная оборона... Обломками (БПЛА - ред.) повреждена энергетическая инфраструктура в Полтавской области, в результате чего без света остались 20 населенных пунктов", - написал Пронин, не уточнив, о каком именно объекте идет речь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.