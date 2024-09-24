https://ria.ru/20240924/ucheniya-1974347257.html

Российские и лаосские военные провели подготовку к учениям "Ларос-2024"

Российские и лаосские военные провели подготовку к учениям "Ларос-2024" - РИА Новости, 24.09.2024

Российские и лаосские военные провели подготовку к учениям "Ларос-2024"

Военнослужащие России и Лаоса в Приморье провели подготовку ко второму этапу совместного российско-лаосского военного учения "Ларос-2024", в ходе которого... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T04:58

2024-09-24T04:58

2024-09-24T05:01

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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Военнослужащие России и Лаоса в Приморье провели подготовку ко второму этапу совместного российско-лаосского военного учения "Ларос-2024", в ходе которого участники, в частности, нанесут авиаудар по "противнику", сообщил РИА Новости представитель Восточного военного округа (ВВО). Подготовка прошла на общевойсковом полигоне Сергеевский. "В ходе розыгрыша практических действий второго этапа учения, который пройдет 26 сентября этого года, совместная группировка войск ВВО и Лаоса выполнит задачи по преследованию и блокированию, нанесению авиационного удара по резервам и огневого поражения живой силе и технике условного противника", - сказал собеседник агентства. По его словам, в розыгрыше практических действий будут задействованы подразделения специального назначения, экипажи танков и БМП, расчеты артиллерии, огнеметные подразделения и расчеты переносного зенитного ракетного комплекса "Игла", штурмовая и армейская авиации ВКС России. Также пройдет высадка тактического воздушного десанта в составе совместных штурмовых групп специального назначения ВС России и Народной армии Лаоса. Совместные российско-лаосское военные учения "Ларос-2024" стартовали 18 сентября в Приморском крае и продлятся по 26 сентября.

https://ria.ru/20240922/ucheniya-1974061108.html

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безопасность, космос - риа наука, россия, лаос, приморский край, воздушно-космические силы россии