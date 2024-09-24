https://ria.ru/20240924/turtsiya-1974436050.html

Посол в Турции заявил о попытках шантажа бизнесменов из-за связей с Россией

Посол в Турции заявил о попытках шантажа бизнесменов из-за связей с Россией - РИА Новости, 24.09.2024

Посол в Турции заявил о попытках шантажа бизнесменов из-за связей с Россией

Метод угроз, давления и неприкрытого шантажа бизнесменов Турции из-за сотрудничества с Россией вошёл в арсенал Запада, им поступают звонки с угрозами из... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T14:54

2024-09-24T14:54

2024-09-24T15:04

россия

турция

сша

владимир путин

санкции в отношении россии

алексей ерхов

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АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Метод угроз, давления и неприкрытого шантажа бизнесменов Турции из-за сотрудничества с Россией вошёл в арсенал Запада, им поступают звонки с угрозами из иностранных посольств, заявил РИА Новости посол Алексей Ерхов.Банковские операции Турции с Россией с середины сентября жесточайшим образом контролируются со стороны США, в письмах банкам доходит до угрожающего тона, сообщил во вторник РИА Новости источник в одном из госбанков страны."Собственно, удивляться здесь нечему. Метод угроз, давления и неприкрытого шантажа уже давно прочно вошёл в арсенал наших западных коллег. Доходят до того, что, как рассказывают турецкие бизнесмены, у них в офисе раздаётся телефонный звонок: "Здравствуйте, это такой-то такой-то, второй секретарь посольства (далее называется одна великая держава). Мы тут узнали, что ваша фирма развивает взаимодействие с Россией. Так вы бы подумали – у вас же счета в наших банках, да и бизнес с нашими компаниями имеется. Как бы чего не вышло…", - заявил дипломат.По его словам, делегации из национального казначейства той же самой страны, которые устраивают для ассоциаций турецкого бизнеса своего рода "тренинги", в ходе которых на конкретных примерах рассказывают и показывают, что и как может произойти с компанией, попадающей в санкционный список за связи с Россией."Есть примеры подобного же рода прессинга и в банковской сфере. Понятно, всех не запугаешь, тем более что турецкий народ – смелый и гордый. Но кто-то, наверное, боится. А они этого и хотят", - подчеркнул Ерхов.В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240924/turtsija-1974370860.html

https://ria.ru/20240924/ssha-1974382700.html

россия

турция

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россия, турция, сша, владимир путин, санкции в отношении россии, алексей ерхов