https://ria.ru/20240924/turtsiya-1974435689.html
Турецким бизнесменам угрожают из-за сотрудничества с Россией, заявил посол
Турецким бизнесменам угрожают из-за сотрудничества с Россией, заявил посол - РИА Новости, 24.09.2024
Турецким бизнесменам угрожают из-за сотрудничества с Россией, заявил посол
Метод угроз, давления и неприкрытого шантажа бизнесменов Турции из-за сотрудничества с Россией вошёл в арсенал Запада, им поступают звонки с угрозами из... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:52
2024-09-24T14:52
2024-09-24T15:29
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алексей ерхов
владимир путин
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АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Метод угроз, давления и неприкрытого шантажа бизнесменов Турции из-за сотрудничества с Россией вошёл в арсенал Запада, им поступают звонки с угрозами из иностранных посольств, заявил РИА Новости посол Алексей Ерхов.Банковские операции Турции с Россией с середины сентября жесточайшим образом контролируются со стороны США, в письмах банкам доходит до угрожающего тона, сообщил во вторник РИА Новости источник в одном из госбанков страны."Собственно, удивляться здесь нечему. Метод угроз, давления и неприкрытого шантажа уже давно прочно вошёл в арсенал наших западных коллег. Доходят до того, что, как рассказывают турецкие бизнесмены, у них в офисе раздаётся телефонный звонок: "Здравствуйте, это такой-то такой-то, второй секретарь gосольства (далее называется одна великая держава). Мы тут узнали, что ваша фирма развивает взаимодействие с Россией. Так вы бы подумали – у вас же счета в наших банках, да и бизнес с нашими компаниями имеется. Как бы чего не вышло…", - заявил дипломат.По его словам, делегации из национального казначейства той же самой страны, которые устраивают для ассоциаций турецкого бизнеса своего рода "тренинги", в ходе которых на конкретных примерах рассказывают и показывают, что и как может произойти с компанией, попадающей в санкционный список за связи с Россией."Есть примеры подобного же рода прессинга и в банковской сфере. Понятно, всех не запугаешь, тем более что турецкий народ – смелый и гордый. Но кто-то, наверное, боится. А они этого и хотят", - подчеркнул Ерхов.В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240924/ssha-1974382700.html
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россия, турция, алексей ерхов, владимир путин, санкции в отношении россии, сша
Россия, Турция, Алексей Ерхов, Владимир Путин, Санкции в отношении России, США
Турецким бизнесменам угрожают из-за сотрудничества с Россией, заявил посол
Посол РФ: турецким бизнесменам угрожают из-за сотрудничества с Россией
АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Метод угроз, давления и неприкрытого шантажа бизнесменов Турции из-за сотрудничества с Россией вошёл в арсенал Запада, им поступают звонки с угрозами из иностранных посольств, заявил РИА Новости посол Алексей Ерхов.
Банковские операции Турции с Россией с середины сентября жесточайшим образом контролируются со стороны США
, в письмах банкам доходит до угрожающего тона, сообщил во вторник РИА Новости источник в одном из госбанков страны.
"Собственно, удивляться здесь нечему. Метод угроз, давления и неприкрытого шантажа уже давно прочно вошёл в арсенал наших западных коллег. Доходят до того, что, как рассказывают турецкие бизнесмены, у них в офисе раздаётся телефонный звонок: "Здравствуйте, это такой-то такой-то, второй секретарь gосольства (далее называется одна великая держава). Мы тут узнали, что ваша фирма развивает взаимодействие с Россией. Так вы бы подумали – у вас же счета в наших банках, да и бизнес с нашими компаниями имеется. Как бы чего не вышло…", - заявил дипломат.
По его словам, делегации из национального казначейства той же самой страны, которые устраивают для ассоциаций турецкого бизнеса своего рода "тренинги", в ходе которых на конкретных примерах рассказывают и показывают, что и как может произойти с компанией, попадающей в санкционный список за связи с Россией.
"Есть примеры подобного же рода прессинга и в банковской сфере. Понятно, всех не запугаешь, тем более что турецкий народ – смелый и гордый. Но кто-то, наверное, боится. А они этого и хотят", - подчеркнул Ерхов.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.