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Эксперт рассказал, чем усилит Турцию членство в БРИКС - РИА Новости, 24.09.2024
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05:38 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/turtsiya-1974349641.html
Эксперт рассказал, чем усилит Турцию членство в БРИКС
Эксперт рассказал, чем усилит Турцию членство в БРИКС - РИА Новости, 24.09.2024
Эксперт рассказал, чем усилит Турцию членство в БРИКС
Членство в БРИКС усилит Турцию перед угрозами США, Запад будет вынужден уважать позицию Анкары, заявил РИА Новости турецкий историк и политический аналитик... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T05:38
2024-09-24T05:38
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АНКАРА, 24 сен - РИА Новости. Членство в БРИКС усилит Турцию перед угрозами США, Запад будет вынужден уважать позицию Анкары, заявил РИА Новости турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, она будет рассмотрена. По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани. "Членство Турции в БРИКС не ослабит Анкару перед США, совсем наоборот. Членство в БРИКС усилит Турцию перед угрозами США и Запада. Для противостояния этим угрозам Турции необходимы международные союзы. БРИКС отвечает этим потребностям, это важно с точки зрения национальной безопасности Турции. Турция не будет чувствовать себя одинокой на фоне угроз", - считает собеседник агентства. По его словам, другим преимуществом для Турции в БРИКС будут экономические привилегии. "Это большие плюсы. В БРИКС собраны растущие экономики мира. Атлантическая система, ее экономика бьет тревогу. Долговые ямы, производственный кризис. Это признают и западные эксперты. Будущее экономики Турции в БРИКС. Запад будет вынужден уважать Турцию из-за этой ситуации, из-за союзников, которые будут у Анкары в БРИКС", - отметил Перинчек. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240624/turtsiya-1954966195.html
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в мире, цены на нефть, турция, россия, сша, юрий ушаков, реджеп тайип эрдоган, брикс
В мире, Цены на нефть, Турция, Россия, США, Юрий Ушаков, Реджеп Тайип Эрдоган, БРИКС
Эксперт рассказал, чем усилит Турцию членство в БРИКС

Аналитик Перинчек: Запад будет вынужден уважать Турцию после членства в БРИКС

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВстреча министров труда и занятости стран БРИКС
Встреча министров труда и занятости стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Встреча министров труда и занятости стран БРИКС. Архивное фото
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АНКАРА, 24 сен - РИА Новости. Членство в БРИКС усилит Турцию перед угрозами США, Запад будет вынужден уважать позицию Анкары, заявил РИА Новости турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, она будет рассмотрена. По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани.
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"Членство Турции в БРИКС не ослабит Анкару перед США, совсем наоборот. Членство в БРИКС усилит Турцию перед угрозами США и Запада. Для противостояния этим угрозам Турции необходимы международные союзы. БРИКС отвечает этим потребностям, это важно с точки зрения национальной безопасности Турции. Турция не будет чувствовать себя одинокой на фоне угроз", - считает собеседник агентства.
По его словам, другим преимуществом для Турции в БРИКС будут экономические привилегии.
"Это большие плюсы. В БРИКС собраны растущие экономики мира. Атлантическая система, ее экономика бьет тревогу. Долговые ямы, производственный кризис. Это признают и западные эксперты. Будущее экономики Турции в БРИКС. Запад будет вынужден уважать Турцию из-за этой ситуации, из-за союзников, которые будут у Анкары в БРИКС", - отметил Перинчек.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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