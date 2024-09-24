https://ria.ru/20240924/turtsiya-1974349641.html

Эксперт рассказал, чем усилит Турцию членство в БРИКС

Эксперт рассказал, чем усилит Турцию членство в БРИКС - РИА Новости, 24.09.2024

Эксперт рассказал, чем усилит Турцию членство в БРИКС

Членство в БРИКС усилит Турцию перед угрозами США, Запад будет вынужден уважать позицию Анкары, заявил РИА Новости турецкий историк и политический аналитик... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T05:38

2024-09-24T05:38

2024-09-24T05:38

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АНКАРА, 24 сен - РИА Новости. Членство в БРИКС усилит Турцию перед угрозами США, Запад будет вынужден уважать позицию Анкары, заявил РИА Новости турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, она будет рассмотрена. По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани. "Членство Турции в БРИКС не ослабит Анкару перед США, совсем наоборот. Членство в БРИКС усилит Турцию перед угрозами США и Запада. Для противостояния этим угрозам Турции необходимы международные союзы. БРИКС отвечает этим потребностям, это важно с точки зрения национальной безопасности Турции. Турция не будет чувствовать себя одинокой на фоне угроз", - считает собеседник агентства. По его словам, другим преимуществом для Турции в БРИКС будут экономические привилегии. "Это большие плюсы. В БРИКС собраны растущие экономики мира. Атлантическая система, ее экономика бьет тревогу. Долговые ямы, производственный кризис. Это признают и западные эксперты. Будущее экономики Турции в БРИКС. Запад будет вынужден уважать Турцию из-за этой ситуации, из-за союзников, которые будут у Анкары в БРИКС", - отметил Перинчек. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240624/turtsiya-1954966195.html

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