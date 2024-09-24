Рейтинг@Mail.ru
Турция вступила в период устойчивого снижения инфляции, заявил Эрдоган - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:12 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/turtsiya-1974344578.html
Турция вступила в период устойчивого снижения инфляции, заявил Эрдоган
Турция вступила в период устойчивого снижения инфляции, заявил Эрдоган - РИА Новости, 24.09.2024
Турция вступила в период устойчивого снижения инфляции, заявил Эрдоган
Турция вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции, ставшей проблемой страны, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T04:12
2024-09-24T04:12
экономика
цены на нефть
турция
сша
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874782539_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_04475e7ee13bc93b996a0ffb7a702e00.jpg
АНКАРА, 24 сен - РИА Новости. Турция вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции, ставшей проблемой страны, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Правительство Турции надеется на снижение годовой инфляции в сентябре ниже 50%, по итогам августа она продолжила резко замедляться - до 51,97% с 61,78% месяцем ранее. "Мы вступили в период устойчивого и значительного снижения инфляции, которая является проблемой нашей страны наряду со всем миром", - приводит слова турецкого лидера, находящегося с визитом в США, турецкое госагентство Anadolu. По словам Эрдогана, Анкара рассчитывает увеличить нынешнюю долю Турции в 1% "от мирового инвестиционного пирога" до 1,5% к 2028 году. Тем временем Центробанк Турции уже шесть месяцев не меняет ключевую ставку, она держится на уровне 50%. По словам заместителя председателя ЦБ Османа Акчая, регулятор пока не планирует снижать ее - предпосылкой для понижения ставки станет устойчивое снижение инфляции.
https://ria.ru/20240923/turtsiya-1974161779.html
https://ria.ru/20240923/erdogan-1974156791.html
турция
сша
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874782539_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_ea44c10563a32bdb95fe3f410e5d0e15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, турция, сша, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Цены на нефть, Турция, США, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Турция вступила в период устойчивого снижения инфляции, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция вступила в период устойчивого снижения высокой инфляции

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 24 сен - РИА Новости. Турция вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции, ставшей проблемой страны, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Правительство Турции надеется на снижение годовой инфляции в сентябре ниже 50%, по итогам августа она продолжила резко замедляться - до 51,97% с 61,78% месяцем ранее.
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Экономист оценил возможность отмены системы "все включено" в Турции
Вчера, 07:02
"Мы вступили в период устойчивого и значительного снижения инфляции, которая является проблемой нашей страны наряду со всем миром", - приводит слова турецкого лидера, находящегося с визитом в США, турецкое госагентство Anadolu.
По словам Эрдогана, Анкара рассчитывает увеличить нынешнюю долю Турции в 1% "от мирового инвестиционного пирога" до 1,5% к 2028 году.
Тем временем Центробанк Турции уже шесть месяцев не меняет ключевую ставку, она держится на уровне 50%. По словам заместителя председателя ЦБ Османа Акчая, регулятор пока не планирует снижать ее - предпосылкой для понижения ставки станет устойчивое снижение инфляции.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Турция имеет разногласия с США по вопросам безопасности, заявил Эрдоган
Вчера, 05:22
 
ЭкономикаЦены на нефтьТурцияСШААнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала