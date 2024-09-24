https://ria.ru/20240924/turtsiya-1974344578.html
Турция вступила в период устойчивого снижения инфляции, заявил Эрдоган
Турция вступила в период устойчивого снижения инфляции, заявил Эрдоган - РИА Новости, 24.09.2024
Турция вступила в период устойчивого снижения инфляции, заявил Эрдоган
Турция вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции, ставшей проблемой страны, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T04:12
2024-09-24T04:12
2024-09-24T04:12
экономика
цены на нефть
турция
сша
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874782539_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_04475e7ee13bc93b996a0ffb7a702e00.jpg
АНКАРА, 24 сен - РИА Новости. Турция вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции, ставшей проблемой страны, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Правительство Турции надеется на снижение годовой инфляции в сентябре ниже 50%, по итогам августа она продолжила резко замедляться - до 51,97% с 61,78% месяцем ранее. "Мы вступили в период устойчивого и значительного снижения инфляции, которая является проблемой нашей страны наряду со всем миром", - приводит слова турецкого лидера, находящегося с визитом в США, турецкое госагентство Anadolu. По словам Эрдогана, Анкара рассчитывает увеличить нынешнюю долю Турции в 1% "от мирового инвестиционного пирога" до 1,5% к 2028 году. Тем временем Центробанк Турции уже шесть месяцев не меняет ключевую ставку, она держится на уровне 50%. По словам заместителя председателя ЦБ Османа Акчая, регулятор пока не планирует снижать ее - предпосылкой для понижения ставки станет устойчивое снижение инфляции.
https://ria.ru/20240923/turtsiya-1974161779.html
https://ria.ru/20240923/erdogan-1974156791.html
турция
сша
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874782539_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_ea44c10563a32bdb95fe3f410e5d0e15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, турция, сша, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Цены на нефть, Турция, США, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Турция вступила в период устойчивого снижения инфляции, заявил Эрдоган
Эрдоган: Турция вступила в период устойчивого снижения высокой инфляции