https://ria.ru/20240924/turtsiya-1974344578.html

Турция вступила в период устойчивого снижения инфляции, заявил Эрдоган

Турция вступила в период устойчивого снижения инфляции, заявил Эрдоган - РИА Новости, 24.09.2024

Турция вступила в период устойчивого снижения инфляции, заявил Эрдоган

Турция вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции, ставшей проблемой страны, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T04:12

2024-09-24T04:12

2024-09-24T04:12

экономика

цены на нефть

турция

сша

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

центральный банк рф (цб рф)

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АНКАРА, 24 сен - РИА Новости. Турция вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции, ставшей проблемой страны, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Правительство Турции надеется на снижение годовой инфляции в сентябре ниже 50%, по итогам августа она продолжила резко замедляться - до 51,97% с 61,78% месяцем ранее. "Мы вступили в период устойчивого и значительного снижения инфляции, которая является проблемой нашей страны наряду со всем миром", - приводит слова турецкого лидера, находящегося с визитом в США, турецкое госагентство Anadolu. По словам Эрдогана, Анкара рассчитывает увеличить нынешнюю долю Турции в 1% "от мирового инвестиционного пирога" до 1,5% к 2028 году. Тем временем Центробанк Турции уже шесть месяцев не меняет ключевую ставку, она держится на уровне 50%. По словам заместителя председателя ЦБ Османа Акчая, регулятор пока не планирует снижать ее - предпосылкой для понижения ставки станет устойчивое снижение инфляции.

https://ria.ru/20240923/turtsiya-1974161779.html

https://ria.ru/20240923/erdogan-1974156791.html

турция

сша

анкара (провинция)

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экономика, цены на нефть, турция, сша, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, центральный банк рф (цб рф)