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Турция рассчитывает на устранение барьеров со стороны США в сфере ОПК - РИА Новости, 24.09.2024
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03:54 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/turtsiya-1974343400.html
Турция рассчитывает на устранение барьеров со стороны США в сфере ОПК
Турция рассчитывает на устранение барьеров со стороны США в сфере ОПК - РИА Новости, 24.09.2024
Турция рассчитывает на устранение барьеров со стороны США в сфере ОПК
Турция рассчитывает на устранение барьеров со стороны США в сфере оборонной промышленности, сотрудничество Анкары и Вашингтона в этой сфере отстает от... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T03:54
2024-09-24T03:54
в мире
технологии
турция
сша
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
мевлют чавушоглу
f-35
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АНКАРА, 24 сен - РИА Новости. Турция рассчитывает на устранение барьеров со стороны США в сфере оборонной промышленности, сотрудничество Анкары и Вашингтона в этой сфере отстает от потенциала, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. "К сожалению, наше сотрудничество в оборонной промышленности значительно отстает от своего потенциала из-за ограничений, введенных в последние годы. Мы надеемся, что с проектом модернизации F-16 мы открыли новую страницу, и рассчитываем на постоянное устранение экспортных барьеров в этой области", - приводит слова турецкого лидера, находящегося с визитом в США, турецкое госагентство Anadolu. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. В апреле прошлого года тогдашний глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара получит обратно деньги, выплаченные за покупку F-35 у США.
https://ria.ru/20240923/erdogan-1974156791.html
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в мире, технологии, турция, сша, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, мевлют чавушоглу, f-35, f-16, с-400 «триумф»
В мире, Технологии, Турция, США, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Мевлют Чавушоглу, F-35, F-16, С-400 «Триумф»
Турция рассчитывает на устранение барьеров со стороны США в сфере ОПК

Эрдоган: Турция рассчитывает на устранение барьеров со стороны США в сфере ОПК

© iStock.com / ugurhanВид на Стамбул
Вид на Стамбул - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© iStock.com / ugurhan
Вид на Стамбул. Архивное фото
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АНКАРА, 24 сен - РИА Новости. Турция рассчитывает на устранение барьеров со стороны США в сфере оборонной промышленности, сотрудничество Анкары и Вашингтона в этой сфере отстает от потенциала, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"К сожалению, наше сотрудничество в оборонной промышленности значительно отстает от своего потенциала из-за ограничений, введенных в последние годы. Мы надеемся, что с проектом модернизации F-16 мы открыли новую страницу, и рассчитываем на постоянное устранение экспортных барьеров в этой области", - приводит слова турецкого лидера, находящегося с визитом в США, турецкое госагентство Anadolu.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Турция имеет разногласия с США по вопросам безопасности, заявил Эрдоган
Вчера, 05:22
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. В апреле прошлого года тогдашний глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара получит обратно деньги, выплаченные за покупку F-35 у США.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Эрдоган обвинил Вашингтон в подрыве доверия Анкары
Вчера, 11:44
 
В миреТехнологииТурцияСШААнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганМевлют ЧавушоглуF-35F-16С-400 «Триумф»
 
 
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