https://ria.ru/20240924/turtsiya-1974343400.html

Турция рассчитывает на устранение барьеров со стороны США в сфере ОПК

Турция рассчитывает на устранение барьеров со стороны США в сфере ОПК - РИА Новости, 24.09.2024

Турция рассчитывает на устранение барьеров со стороны США в сфере ОПК

Турция рассчитывает на устранение барьеров со стороны США в сфере оборонной промышленности, сотрудничество Анкары и Вашингтона в этой сфере отстает от... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T03:54

2024-09-24T03:54

2024-09-24T03:54

в мире

технологии

турция

сша

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

мевлют чавушоглу

f-35

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427369_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4251a511992ec36039d285fc2064b824.jpg

АНКАРА, 24 сен - РИА Новости. Турция рассчитывает на устранение барьеров со стороны США в сфере оборонной промышленности, сотрудничество Анкары и Вашингтона в этой сфере отстает от потенциала, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. "К сожалению, наше сотрудничество в оборонной промышленности значительно отстает от своего потенциала из-за ограничений, введенных в последние годы. Мы надеемся, что с проектом модернизации F-16 мы открыли новую страницу, и рассчитываем на постоянное устранение экспортных барьеров в этой области", - приводит слова турецкого лидера, находящегося с визитом в США, турецкое госагентство Anadolu. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. В апреле прошлого года тогдашний глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара получит обратно деньги, выплаченные за покупку F-35 у США.

https://ria.ru/20240923/erdogan-1974156791.html

https://ria.ru/20240923/erdogan-1974205779.html

турция

сша

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, турция, сша, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, мевлют чавушоглу, f-35, f-16, с-400 «триумф»