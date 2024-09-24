Турция рассчитывает на устранение барьеров со стороны США в сфере ОПК
Эрдоган: Турция рассчитывает на устранение барьеров со стороны США в сфере ОПК
© iStock.com / ugurhanВид на Стамбул
© iStock.com / ugurhan
Вид на Стамбул. Архивное фото
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АНКАРА, 24 сен - РИА Новости. Турция рассчитывает на устранение барьеров со стороны США в сфере оборонной промышленности, сотрудничество Анкары и Вашингтона в этой сфере отстает от потенциала, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"К сожалению, наше сотрудничество в оборонной промышленности значительно отстает от своего потенциала из-за ограничений, введенных в последние годы. Мы надеемся, что с проектом модернизации F-16 мы открыли новую страницу, и рассчитываем на постоянное устранение экспортных барьеров в этой области", - приводит слова турецкого лидера, находящегося с визитом в США, турецкое госагентство Anadolu.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. В апреле прошлого года тогдашний глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара получит обратно деньги, выплаченные за покупку F-35 у США.