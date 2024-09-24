https://ria.ru/20240924/turtsija-1974425003.html
В Турции демонстранты пешком направились к базе НАТО "Инджирлик"
В Турции демонстранты пешком направились к базе НАТО "Инджирлик" - РИА Новости, 24.09.2024
В Турции демонстранты пешком направились к базе НАТО "Инджирлик"
Выступающие за закрытие баз НАТО в Турции демонстранты направляются пешком к базе НАТО "Инджирлик" на юге Турции, сообщили РИА Новости организаторы шествия -... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:30
2024-09-24T14:30
2024-09-24T14:30
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СТАМБУЛ, 24 сен - РИА Новости. Выступающие за закрытие баз НАТО в Турции демонстранты направляются пешком к базе НАТО "Инджирлик" на юге Турции, сообщили РИА Новости организаторы шествия - Совет народных представителей Турции (THTM). "Наше шествие началось в стамбульском районе Картал, мы успели побывать в Анкаре, сегодня мы в провинции Конья. Планируем 28 сентября прибыть к базе НАТО "Инджирлик" и устроить там демонстрацию", - сообщили в совете. Там же рассказали об идее проведения демонстрации. "Мы требуем закрытия не только "Инджирлика", но и всех баз НАТО в Турции", - отметили организаторы шествия. Участники шествия выступают с лозунгами против альянса, а также "империалистических США". "Наша страна десятки лет предоставляет площадь для хранения бомб, а народу от этого никакой пользы. Страна живет под угрозой войны из-за альянса. Турция должна выйти из НАТО, должна разорвать все соглашения, наделившие турецкие ВС обязательствами в рамках альянса, а военные альянса должны быть депортированы из страны", - отметили организаторы. Полиция в ноябре 2023 года применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов из Фонда гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (İHH), попытавшихся проникнуть на "Инджирлик" на фоне ситуации в секторе Газа. В этот раз организаторы шествия оставили без ответа вопрос о том, готовы ли они к возможной реакции полиции на действия демонстрантов. Авиабазу "Инджирлик" в провинции Адана на юге Турции используют американские ВВС. ВС США также обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая расположена в районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции и входит в систему ПРО НАТО в Европе.
https://ria.ru/20240722/turtsija-1961133855.html
https://ria.ru/20240325/nato-1935580632.html
https://ria.ru/20240713/erdogan-1959409354.html
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в мире, турция, анкара (провинция), конья (провинция), нато, инджирлик, вооруженные силы сша
В мире, Турция, Анкара (провинция), Конья (провинция), НАТО, Инджирлик, Вооруженные силы США
В Турции демонстранты пешком направились к базе НАТО "Инджирлик"
Выступающие за закрытие баз НАТО в Турции направляются к базе "Инджирлик" пешком
СТАМБУЛ, 24 сен - РИА Новости. Выступающие за закрытие баз НАТО в Турции демонстранты направляются пешком к базе НАТО "Инджирлик" на юге Турции, сообщили РИА Новости организаторы шествия - Совет народных представителей Турции (THTM).
"Наше шествие началось в стамбульском районе Картал, мы успели побывать в Анкаре
, сегодня мы в провинции Конья
. Планируем 28 сентября прибыть к базе НАТО "Инджирлик" и устроить там демонстрацию", - сообщили в совете.
Там же рассказали об идее проведения демонстрации.
"Мы требуем закрытия не только "Инджирлика", но и всех баз НАТО в Турции", - отметили организаторы шествия.
Участники шествия выступают с лозунгами против альянса, а также "империалистических США".
"Наша страна десятки лет предоставляет площадь для хранения бомб, а народу от этого никакой пользы. Страна живет под угрозой войны из-за альянса. Турция должна выйти из НАТО, должна разорвать все соглашения, наделившие турецкие ВС обязательствами в рамках альянса, а военные альянса должны быть депортированы из страны", - отметили организаторы.
Полиция в ноябре 2023 года применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов из Фонда гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (İHH), попытавшихся проникнуть на "Инджирлик" на фоне ситуации в секторе Газа. В этот раз организаторы шествия оставили без ответа вопрос о том, готовы ли они к возможной реакции полиции на действия демонстрантов.
Авиабазу "Инджирлик" в провинции Адана
на юге Турции используют американские ВВС. ВС США
также обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая расположена в районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции и входит в систему ПРО НАТО в Европе
.