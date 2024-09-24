https://ria.ru/20240924/turtsija-1974425003.html

В Турции демонстранты пешком направились к базе НАТО "Инджирлик"

В Турции демонстранты пешком направились к базе НАТО "Инджирлик" - РИА Новости, 24.09.2024

В Турции демонстранты пешком направились к базе НАТО "Инджирлик"

Выступающие за закрытие баз НАТО в Турции демонстранты направляются пешком к базе НАТО "Инджирлик" на юге Турции, сообщили РИА Новости организаторы шествия -... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T14:30

2024-09-24T14:30

2024-09-24T14:30

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конья (провинция)

нато

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СТАМБУЛ, 24 сен - РИА Новости. Выступающие за закрытие баз НАТО в Турции демонстранты направляются пешком к базе НАТО "Инджирлик" на юге Турции, сообщили РИА Новости организаторы шествия - Совет народных представителей Турции (THTM). "Наше шествие началось в стамбульском районе Картал, мы успели побывать в Анкаре, сегодня мы в провинции Конья. Планируем 28 сентября прибыть к базе НАТО "Инджирлик" и устроить там демонстрацию", - сообщили в совете. Там же рассказали об идее проведения демонстрации. "Мы требуем закрытия не только "Инджирлика", но и всех баз НАТО в Турции", - отметили организаторы шествия. Участники шествия выступают с лозунгами против альянса, а также "империалистических США". "Наша страна десятки лет предоставляет площадь для хранения бомб, а народу от этого никакой пользы. Страна живет под угрозой войны из-за альянса. Турция должна выйти из НАТО, должна разорвать все соглашения, наделившие турецкие ВС обязательствами в рамках альянса, а военные альянса должны быть депортированы из страны", - отметили организаторы. Полиция в ноябре 2023 года применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов из Фонда гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (İHH), попытавшихся проникнуть на "Инджирлик" на фоне ситуации в секторе Газа. В этот раз организаторы шествия оставили без ответа вопрос о том, готовы ли они к возможной реакции полиции на действия демонстрантов. Авиабазу "Инджирлик" в провинции Адана на юге Турции используют американские ВВС. ВС США также обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая расположена в районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции и входит в систему ПРО НАТО в Европе.

https://ria.ru/20240722/turtsija-1961133855.html

https://ria.ru/20240325/nato-1935580632.html

https://ria.ru/20240713/erdogan-1959409354.html

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анкара (провинция)

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в мире, турция, анкара (провинция), конья (провинция), нато, инджирлик, вооруженные силы сша