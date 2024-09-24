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Дональд Трамп-младший пришел в ярость из-за выходки Зеленского - РИА Новости, 24.09.2024
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07:18 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/trump-1974354852.html
Дональд Трамп-младший пришел в ярость из-за выходки Зеленского
Дональд Трамп-младший пришел в ярость из-за выходки Зеленского - РИА Новости, 24.09.2024
Дональд Трамп-младший пришел в ярость из-за выходки Зеленского
Дональд Трамп-младший раскритиковал Зеленского за поддержку кандидатуры Камалы Харрис и резкие высказывания в адрес своего отца и кандидата в вице-президенты... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T07:18
2024-09-24T07:18
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
камала харрис
нато
повторное покушение на трампа
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Дональд Трамп-младший раскритиковал Зеленского за поддержку кандидатуры Камалы Харрис и резкие высказывания в адрес своего отца и кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса."Итак, иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приехал в нашу страну и имеет наглость ругать кандидата республиканской партии на пост президента? И он делает это сразу после того, как проукраинский фанатик пытался убить моего отца? Какой позор!" — написал он в соцсети X.Дональда Трампа-младшего возмутило интервью Зеленского изданию The New Yorker, в котором тот заявил, что Дональд Трамп не имеет понятия, как остановить конфликт на Украине, а его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс слишком радикален.В середине сентября экс-президент, выступая перед сторонниками в Лас-Вегасе, заявил, что в случае победы Харрис на выборах США грозит военный конфликт с Россией. Он также утверждал, что кандидат от демпартии хочет вернуть призыв американцев в армию.При этом Трамп не раз говорил, что в случае своего возвращения в Белый дом сможет остановить боевые действия на Украине за 24 часа. По словам его соратника, кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса, план Трампа предусматривает создание демилитаризованной зоны между Россией и Украиной и предоставление Москве гарантий того, что Украина не вступит в НАТО.Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240924/merkuris-1974346576.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, камала харрис, нато, повторное покушение на трампа
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Камала Харрис, НАТО, Повторное покушение на Трампа
Дональд Трамп-младший пришел в ярость из-за выходки Зеленского

Дональд Трамп-младший считает, что Зеленский не имеет права критиковать его отца

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Дональд Трамп-младший раскритиковал Зеленского за поддержку кандидатуры Камалы Харрис и резкие высказывания в адрес своего отца и кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса.
"Итак, иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приехал в нашу страну и имеет наглость ругать кандидата республиканской партии на пост президента? И он делает это сразу после того, как проукраинский фанатик пытался убить моего отца? Какой позор!" — написал он в соцсети X.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
"Последний этап". На Западе раскрыли, зачем Зеленский создал "план победы"
04:43
Дональда Трампа-младшего возмутило интервью Зеленского изданию The New Yorker, в котором тот заявил, что Дональд Трамп не имеет понятия, как остановить конфликт на Украине, а его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс слишком радикален.
В середине сентября экс-президент, выступая перед сторонниками в Лас-Вегасе, заявил, что в случае победы Харрис на выборах США грозит военный конфликт с Россией. Он также утверждал, что кандидат от демпартии хочет вернуть призыв американцев в армию.
При этом Трамп не раз говорил, что в случае своего возвращения в Белый дом сможет остановить боевые действия на Украине за 24 часа. По словам его соратника, кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса, план Трампа предусматривает создание демилитаризованной зоны между Россией и Украиной и предоставление Москве гарантий того, что Украина не вступит в НАТО.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
"Нет будущего". В Киеве сделали неожиданное заявление о судьбе Зеленского
06:32
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампКамала ХаррисНАТОПовторное покушение на Трампа
 
 
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