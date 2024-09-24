Дональд Трамп-младший пришел в ярость из-за выходки Зеленского
Дональд Трамп-младший считает, что Зеленский не имеет права критиковать его отца
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Дональд Трамп-младший раскритиковал Зеленского за поддержку кандидатуры Камалы Харрис и резкие высказывания в адрес своего отца и кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса.
"Итак, иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приехал в нашу страну и имеет наглость ругать кандидата республиканской партии на пост президента? И он делает это сразу после того, как проукраинский фанатик пытался убить моего отца? Какой позор!" — написал он в соцсети X.
Дональда Трампа-младшего возмутило интервью Зеленского изданию The New Yorker, в котором тот заявил, что Дональд Трамп не имеет понятия, как остановить конфликт на Украине, а его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс слишком радикален.
В середине сентября экс-президент, выступая перед сторонниками в Лас-Вегасе, заявил, что в случае победы Харрис на выборах США грозит военный конфликт с Россией. Он также утверждал, что кандидат от демпартии хочет вернуть призыв американцев в армию.
При этом Трамп не раз говорил, что в случае своего возвращения в Белый дом сможет остановить боевые действия на Украине за 24 часа. По словам его соратника, кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса, план Трампа предусматривает создание демилитаризованной зоны между Россией и Украиной и предоставление Москве гарантий того, что Украина не вступит в НАТО.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.