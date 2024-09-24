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В одиннадцати областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.09.2024
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01:39 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/trevoga-1974334740.html
В одиннадцати областях Украины объявили воздушную тревогу
В одиннадцати областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.09.2024
В одиннадцати областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Киевской, Житомирской, Винницкой,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T01:39
2024-09-24T01:39
в мире
украина
харьковская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревогу в Одесской области объявили в 0.00 мск, а затем в течение чуть более чем часа она распространилась на Киевскую, Житомирскую, Винницкую и Харьковскую области. Тревога в Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской областях была объявлена еще в понедельник. По данным карты, тревога звучит и в контролируемых Киевом районах Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240924/udar-1974330002.html
https://ria.ru/20240923/bayden-1974321271.html
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в мире, украина, харьковская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Харьковская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В одиннадцати областях Украины объявили воздушную тревогу

В одиннадцати областях Украины звучит воздушная тревога

© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревогу в Одесской области объявили в 0.00 мск, а затем в течение чуть более чем часа она распространилась на Киевскую, Житомирскую, Винницкую и Харьковскую области. Тревога в Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской областях была объявлена еще в понедельник.
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
В контролируемом ВСУ Запорожье поразили объект критической инфраструктуры
00:24
По данным карты, тревога звучит и в контролируемых Киевом районах Херсонской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Байдену задали неудобный вопрос про удары по России
Вчера, 22:01
 
В миреУкраинаХарьковская областьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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