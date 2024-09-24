https://ria.ru/20240924/trevoga-1974334740.html

В одиннадцати областях Украины объявили воздушную тревогу

В одиннадцати областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.09.2024

В одиннадцати областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Киевской, Житомирской, Винницкой,... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T01:39

2024-09-24T01:39

2024-09-24T01:39

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дмитрий песков

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревогу в Одесской области объявили в 0.00 мск, а затем в течение чуть более чем часа она распространилась на Киевскую, Житомирскую, Винницкую и Харьковскую области. Тревога в Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской областях была объявлена еще в понедельник. По данным карты, тревога звучит и в контролируемых Киевом районах Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240924/udar-1974330002.html

https://ria.ru/20240923/bayden-1974321271.html

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в мире, украина, харьковская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины