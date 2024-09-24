https://ria.ru/20240924/trener-1974414430.html

В Москве задержали тренера, насильно окунувшего ребенка в бассейн

В Москве задержали тренера, насильно окунувшего ребенка в бассейн - РИА Новости, 24.09.2024

В Москве задержали тренера, насильно окунувшего ребенка в бассейн

Следователи задержали тренера, который в бассейне в Москве применил физическое насилие к ребенку, против него возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах,... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T13:19

2024-09-24T13:19

2024-09-24T13:24

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Следователи задержали тренера, который в бассейне в Москве применил физическое насилие к ребенку, против него возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах, сообщает столичный главк СК РФ в Telegram-канале. В понедельник в правоохранительных органах РИА Новости сообщили о проверке из-за агрессивного поведения тренера в бассейне "Child Ocean", расположенном по улице Генерала Белова на юге Москвы. Предположительно, он схватил ребенка-инвалида за руки и насильно окунул его головой в воду. Как отмечается в сообщении главка, 22 сентября тренер по плаванию оздоровительного центра на юге Москвы "вопреки своим обязанностям в ходе индивидуального занятия применил физическое насилие в отношении малолетнего 2014 года рождения". "Следователями столичного СК в порядке статьи 91 УПК РФ задержан тренер указанного центра. В настоящее время с ним выполняются необходимые следственные действия. В рамках расследования уголовного дела осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения, допрошен ряд свидетелей", - сообщает ведомство. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

https://ria.ru/20240702/kaliningrad-1956892548.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)