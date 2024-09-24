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В Москве задержали тренера, насильно окунувшего ребенка в бассейн - РИА Новости, 24.09.2024
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13:19 24.09.2024 (обновлено: 13:24 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/trener-1974414430.html
В Москве задержали тренера, насильно окунувшего ребенка в бассейн
В Москве задержали тренера, насильно окунувшего ребенка в бассейн - РИА Новости, 24.09.2024
В Москве задержали тренера, насильно окунувшего ребенка в бассейн
Следователи задержали тренера, который в бассейне в Москве применил физическое насилие к ребенку, против него возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T13:19
2024-09-24T13:24
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Следователи задержали тренера, который в бассейне в Москве применил физическое насилие к ребенку, против него возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах, сообщает столичный главк СК РФ в Telegram-канале. В понедельник в правоохранительных органах РИА Новости сообщили о проверке из-за агрессивного поведения тренера в бассейне "Child Ocean", расположенном по улице Генерала Белова на юге Москвы. Предположительно, он схватил ребенка-инвалида за руки и насильно окунул его головой в воду. Как отмечается в сообщении главка, 22 сентября тренер по плаванию оздоровительного центра на юге Москвы "вопреки своим обязанностям в ходе индивидуального занятия применил физическое насилие в отношении малолетнего 2014 года рождения". "Следователями столичного СК в порядке статьи 91 УПК РФ задержан тренер указанного центра. В настоящее время с ним выполняются необходимые следственные действия. В рамках расследования уголовного дела осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения, допрошен ряд свидетелей", - сообщает ведомство. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали тренера, насильно окунувшего ребенка в бассейн

В Москве задержали тренера, применившего насилие к ребенку в бассейне

© 112/TelegramКадр видео занятия с ребенком-инвалидом в бассейне в Москве
Кадр видео занятия с ребенком-инвалидом в бассейне в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© 112/Telegram
Кадр видео занятия с ребенком-инвалидом в бассейне в Москве
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Следователи задержали тренера, который в бассейне в Москве применил физическое насилие к ребенку, против него возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах, сообщает столичный главк СК РФ в Telegram-канале.
В понедельник в правоохранительных органах РИА Новости сообщили о проверке из-за агрессивного поведения тренера в бассейне "Child Ocean", расположенном по улице Генерала Белова на юге Москвы. Предположительно, он схватил ребенка-инвалида за руки и насильно окунул его головой в воду.
Как отмечается в сообщении главка, 22 сентября тренер по плаванию оздоровительного центра на юге Москвы "вопреки своим обязанностям в ходе индивидуального занятия применил физическое насилие в отношении малолетнего 2014 года рождения".
"Следователями столичного СК в порядке статьи 91 УПК РФ задержан тренер указанного центра. В настоящее время с ним выполняются необходимые следственные действия. В рамках расследования уголовного дела осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения, допрошен ряд свидетелей", - сообщает ведомство.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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