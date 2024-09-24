https://ria.ru/20240924/tramp-1974331217.html

Дуда назвал времена президентства Трампа хорошими для Польши

Дуда назвал времена президентства Трампа хорошими для Польши - РИА Новости, 24.09.2024

Дуда назвал времена президентства Трампа хорошими для Польши

Времена президентства Дональда Трампа были хорошими для Польши, заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T00:38

2024-09-24T00:38

2024-09-24T00:38

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польша

сша

пенсильвания

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камала харрис

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ВАРШАВА, 24 сен - РИА Новости. Времена президентства Дональда Трампа были хорошими для Польши, заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Polsat. "Не секрет, что мы дружим. Мы знакомы на протяжении многих лет. Я с удовольствием вспоминаю времена, когда Дональд Трамп был президентом Соединенных штатов", - сказал Дуда. "Я считаю, что это были хорошие годы для Польши, в которые мы решили много очень важных вопросов, хотя бы благодаря поддержке президента Дональда Трампа нам очень сильно удалось развить инициативу Трехморья, мы заключили очень важные контракты, мы усилились американским (военным – ред.) присутствием в Польше", - добавил он. Дуда утверждает, что Трамп хорошо знает Польшу. "Это были хорошие времена для Польши. Президент Трамп принадлежит к той группе американских президентов, которые действительно хорошо знают польские дела. Для некоторых это удивительно, но он показал это мне много раз", - сказал он. Дуда направился в США в конце прошлой недели для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также планирует встретиться с Трампом в польском национальном санктуарии Ченстоховской Богоматери в Пенсильвании, где соберется большое количество представителей польской диаспоры США. В Польше восприняли это как акт поддержки Трампа в его предвыборной кампании. В итоге Трамп не появился в Пенсильвании вовремя, когда там присутствовал Дуда. Для кандидата в президенты США поддержка польских американцев, чья численность в Пенсильвании оценивается в 700 тысяч человек, может сыграть ключевую роль для победы над конкурентом. Во время дебатов с Трампом кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис обвинила Трампа в том, что его позиция по конфликту в Украине якобы идет вразрез с интересами поляков в Пенсильвании. Большое количество этнических поляков проживает и в колеблющихся штатах Висконсин и Мичиган, около 480 тысяч и 850 тысяч, соответственно.

https://ria.ru/20240922/trump-1974132487.html

https://ria.ru/20240922/trump-1974058703.html

польша

сша

пенсильвания

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в мире, польша, сша, пенсильвания, дональд трамп, анджей дуда, камала харрис, оон