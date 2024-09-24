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Дуда назвал времена президентства Трампа хорошими для Польши - РИА Новости, 24.09.2024
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00:38 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/tramp-1974331217.html
Дуда назвал времена президентства Трампа хорошими для Польши
Дуда назвал времена президентства Трампа хорошими для Польши - РИА Новости, 24.09.2024
Дуда назвал времена президентства Трампа хорошими для Польши
Времена президентства Дональда Трампа были хорошими для Польши, заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Polsat. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T00:38
2024-09-24T00:38
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ВАРШАВА, 24 сен - РИА Новости. Времена президентства Дональда Трампа были хорошими для Польши, заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Polsat. "Не секрет, что мы дружим. Мы знакомы на протяжении многих лет. Я с удовольствием вспоминаю времена, когда Дональд Трамп был президентом Соединенных штатов", - сказал Дуда. "Я считаю, что это были хорошие годы для Польши, в которые мы решили много очень важных вопросов, хотя бы благодаря поддержке президента Дональда Трампа нам очень сильно удалось развить инициативу Трехморья, мы заключили очень важные контракты, мы усилились американским (военным – ред.) присутствием в Польше", - добавил он. Дуда утверждает, что Трамп хорошо знает Польшу. "Это были хорошие времена для Польши. Президент Трамп принадлежит к той группе американских президентов, которые действительно хорошо знают польские дела. Для некоторых это удивительно, но он показал это мне много раз", - сказал он. Дуда направился в США в конце прошлой недели для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также планирует встретиться с Трампом в польском национальном санктуарии Ченстоховской Богоматери в Пенсильвании, где соберется большое количество представителей польской диаспоры США. В Польше восприняли это как акт поддержки Трампа в его предвыборной кампании. В итоге Трамп не появился в Пенсильвании вовремя, когда там присутствовал Дуда. Для кандидата в президенты США поддержка польских американцев, чья численность в Пенсильвании оценивается в 700 тысяч человек, может сыграть ключевую роль для победы над конкурентом. Во время дебатов с Трампом кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис обвинила Трампа в том, что его позиция по конфликту в Украине якобы идет вразрез с интересами поляков в Пенсильвании. Большое количество этнических поляков проживает и в колеблющихся штатах Висконсин и Мичиган, около 480 тысяч и 850 тысяч, соответственно.
https://ria.ru/20240922/trump-1974132487.html
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в мире, польша, сша, пенсильвания, дональд трамп, анджей дуда, камала харрис, оон
В мире, Польша, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Анджей Дуда, Камала Харрис, ООН
Дуда назвал времена президентства Трампа хорошими для Польши

Президент Польши Дуда: времена президентства Трампа были хорошими для страны

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 сен - РИА Новости. Времена президентства Дональда Трампа были хорошими для Польши, заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Polsat.
"Не секрет, что мы дружим. Мы знакомы на протяжении многих лет. Я с удовольствием вспоминаю времена, когда Дональд Трамп был президентом Соединенных штатов", - сказал Дуда.
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"Я считаю, что это были хорошие годы для Польши, в которые мы решили много очень важных вопросов, хотя бы благодаря поддержке президента Дональда Трампа нам очень сильно удалось развить инициативу Трехморья, мы заключили очень важные контракты, мы усилились американским (военным – ред.) присутствием в Польше", - добавил он.
Дуда утверждает, что Трамп хорошо знает Польшу. "Это были хорошие времена для Польши. Президент Трамп принадлежит к той группе американских президентов, которые действительно хорошо знают польские дела. Для некоторых это удивительно, но он показал это мне много раз", - сказал он.
Дуда направился в США в конце прошлой недели для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также планирует встретиться с Трампом в польском национальном санктуарии Ченстоховской Богоматери в Пенсильвании, где соберется большое количество представителей польской диаспоры США. В Польше восприняли это как акт поддержки Трампа в его предвыборной кампании. В итоге Трамп не появился в Пенсильвании вовремя, когда там присутствовал Дуда.
Для кандидата в президенты США поддержка польских американцев, чья численность в Пенсильвании оценивается в 700 тысяч человек, может сыграть ключевую роль для победы над конкурентом.
Во время дебатов с Трампом кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис обвинила Трампа в том, что его позиция по конфликту в Украине якобы идет вразрез с интересами поляков в Пенсильвании. Большое количество этнических поляков проживает и в колеблющихся штатах Висконсин и Мичиган, около 480 тысяч и 850 тысяч, соответственно.
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В миреПольшаСШАПенсильванияДональд ТрампАнджей ДудаКамала ХаррисООН
 
 
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