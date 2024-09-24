https://ria.ru/20240924/toplivo-1974297097.html

"Обещали другое": Запад накупил российской "санкционки" на миллиарды

"Обещали другое": Запад накупил российской "санкционки" на миллиарды - РИА Новости, 24.09.2024

"Обещали другое": Запад накупил российской "санкционки" на миллиарды

Запретили почти весь импорт нефти и нефтепродуктов, однако российское топливо активно течет на европейские рынки — это позволяют лазейки в законодательстве. За... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T08:00

2024-09-24T08:00

2024-09-24T08:02

экономика

турция

индия

россия

жозеп боррель

евросоюз

g7

politico

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Елена Савельева. Запретили почти весь импорт нефти и нефтепродуктов, однако российское топливо активно течет на европейские рынки — это позволяют лазейки в законодательстве. За полгода западные компании заплатили Москве два миллиарда долларов, сообщают Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и Центр изучения демократии (CSD). Как такое оказалось возможным — в материале РИА Новости.Лазейка в санкцияхАнализ показал, что поставки бензина и дизеля увеличились за счет трех нефтеперерабатывающих заводов в Турции.Как утверждают авторы отчета, один из них, Star Aegean, принадлежащий Азербайджану, на 98% зависит от российской сырой нефти, причем около 73% получает от энергетического гиганта "Лукойл", который под санкциями. Тем не менее почти девять из десяти баррелей с предприятия идут на Запад.В Politico указывают на прорехи в санкционном законодательстве. Хотя G7 давно блокировала почти всю нефть из России, после переработки в той же Турции топливо покупать можно.Освоили каналИ западные компании с удовольствием этим пользуются, несмотря на неоднократные призывы Киева прикрыть лавочку.В прошлом году, по подсчетам CREA, только турецкие поставки российских нефтепродуктов на западные рынки принесли Москве порядка трех миллиардов евро.Анкара увеличила закупки на 105%, экспорт в ЕС подскочил на 107%."Это не означает, что все топливные грузы, прибывающие в ЕС из Турции, российские. НПЗ там могут перерабатывать почти миллион баррелей сырой нефти в день. Вероятно, часть нероссийского топлива тоже перепродают. Однако географическое положение портов в сочетании с данными об импорте-экспорте убедительно свидетельствует о том, что значительные объемы российской нефти просто переупаковывают и переправляют дальше", — отмечают аналитики CREA.Причем Турция — не единственный перевалочный пункт. Также "санкционка" обильно течет через Индию. ЕС в 2023 году нарастил импорт оттуда на 115%.Покупать продукцию крупнейшего в мире Джамнагарского нефтеперерабатывающего завода на западном побережье Индии британцы принялись сразу же после введения эмбарго. Потом прибавили еще два НПЗ — Вадинар и Нью-Мангалор. По информации международной неправительственной организации Global Witness, в 2023-м Лондон импортировал около 5,2 миллиона баррелей нефтепродуктов российского происхождения. В основном (4,6 миллиона) — топливо для реактивных двигателей.Этот канал освоила и Германия. По сведениям Федерального статистического управления, с января по июль 2023 года из Индии поступило нефтепродуктов в 12 раз больше, чем за тот же период 2021-го. Приобретают преимущественно газойль, необходимый для производства дизельного топлива. В 2022 году на это потратили 451 миллион евро — плюс 1100% по сравнению с 2021-м.Всего в 2023 году 20 из 27 стран ЕС покупали нефтепродукты в Индии. В лидерах — Нидерланды (24%), Франция (23), Румыния (12), Италия и Испания (по 11).Мнимая экономияОсновные бенефициары этой схемы — индийские НПЗ. Но, скажем, 49% крупного предприятия Nayara Energy принадлежит "Роснефти".Конечно, Москва дает хорошие скидки. Так, Турция, по оценкам, экономит до 20 долларов с баррелля.Как подсчитали в Kpler, в Индию из России в 2023-м доставляли в среднем 1,75 миллиона баррелей сырой нефти в день — на 140% больше, чем в 2022-м. А в этом году Дели даже обогнал прежнего лидера — Пекин, обеспечив Москве 44% экспорта. В день — 2,07 миллиона баррелей.Турция увеличила импорт на 34% в 2023-м и на 70 — в этом.А вот для европейских потребителей экономия от скупки Западом "дешевого" санкционного топлива — мнимая."ЕС платит Турции на десять процентов меньше, чем Саудовской Аравии. Но выгоду ощущают только компании и дилеры", — подчеркивает Вайбхав Рагхунандан, аналитик Центра исследований энергетики и чистого воздуха.Все как естьТо, что запрещенное топливо давно попадает на Запад через черный ход, признал еще в мае 2023 года глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. "Мы покупаем не российскую нефть, а дизель, полученный в результате переработки в другом месте. Это позволяет обойти наши собственные санкции", — отметил он.Однако и по сей день на Западе периодически ссылаются на "незнание" истинного происхождения топлива, возмущается Politico.В прошлом году Олег Устенко — тогдашний экономический помощник президента Украины — потребовал "запретить все нефтепродукты" от посредников, таких как Турция, Индия и Китай.В ЕС к этому явно не готовы. Согласно принятым правилам, смешанное топливо "попадает под санкции в зависимости от доли российского компонента". Это определяется тем, претерпело ли сырье "существенную трансформацию", превратившись в совершенно новый продукт. Но на практике проверяют документ о том, откуда следует груз, — "сертификат происхождения". Этого достаточно, чтобы признать топливо "нероссийским".Доходы Москвы от экспорта энергоносителей на протяжении последних 18 месяцев остаются на удивление стабильными, констатирует Foreign Policy. Профицит счета текущих операций (положительное сальдо в январе — июле: 39,7 миллиарда евро, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го) говорит сам за себя. Санкционная битва, похоже, зашла в тупик.

https://ria.ru/20240220/neft-1928311705.html

https://ria.ru/20240831/gaz-1969584340.html

https://ria.ru/20240920/gaz-1973606326.html

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экономика, турция, индия, россия, жозеп боррель, евросоюз, g7, politico, олег устенко, нефть