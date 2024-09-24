https://ria.ru/20240924/telta-1974415470.html
СК завершил расследование дела сотрудников "Телты"
СК завершил расследование дела сотрудников "Телты" - РИА Новости, 24.09.2024
СК завершил расследование дела сотрудников "Телты"
Завершено расследование уголовного дела трех сотрудников пермского завода "Телта", связанных с делом генерала Вадима Шамарина, похитивших свыше 48 миллионов... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T13:28
2024-09-24T13:28
2024-09-24T13:35
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
пермь
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела трех сотрудников пермского завода "Телта", связанных с делом генерала Вадима Шамарина, похитивших свыше 48 миллионов рублей на госконтракте по поставке устройств связи для Минобороны, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении учредителя ОАО Пермский телефонный завод "Телта" Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера указанного предприятия Елены Гришиной. Они обвиняются в... мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой", - сказала она.По данным следствия, в 2016-2021 годах Морозов, Высоков и Гришина, исполняя госконтракт на 1,4 миллиарда рублей в рамках гособоронзаказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России, завышали стоимость продукции и таким образом похитили свыше 48 миллионов рублей."После ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд", - заключила Петренко.
https://ria.ru/20240924/mumindzhanov-1974406495.html
https://ria.ru/20240918/sukhpayki-1973308928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), пермь
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Пермь
СК завершил расследование дела сотрудников "Телты"
СК завершил расследование дела сотрудников "Телты" о хищениях
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела трех сотрудников пермского завода "Телта", связанных с делом генерала Вадима Шамарина, похитивших свыше 48 миллионов рублей на госконтракте по поставке устройств связи для Минобороны, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении учредителя ОАО Пермский телефонный завод "Телта" Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера указанного предприятия Елены Гришиной. Они обвиняются в... мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой", - сказала она.
По данным следствия, в 2016-2021 годах Морозов, Высоков и Гришина, исполняя госконтракт на 1,4 миллиарда рублей в рамках гособоронзаказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России, завышали стоимость продукции и таким образом похитили свыше 48 миллионов рублей.
"После ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд", - заключила Петренко.