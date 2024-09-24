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СК завершил расследование дела сотрудников "Телты" - РИА Новости, 24.09.2024
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13:28 24.09.2024 (обновлено: 13:35 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/telta-1974415470.html
СК завершил расследование дела сотрудников "Телты"
СК завершил расследование дела сотрудников "Телты" - РИА Новости, 24.09.2024
СК завершил расследование дела сотрудников "Телты"
Завершено расследование уголовного дела трех сотрудников пермского завода "Телта", связанных с делом генерала Вадима Шамарина, похитивших свыше 48 миллионов... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T13:28
2024-09-24T13:35
происшествия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела трех сотрудников пермского завода "Телта", связанных с делом генерала Вадима Шамарина, похитивших свыше 48 миллионов рублей на госконтракте по поставке устройств связи для Минобороны, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении учредителя ОАО Пермский телефонный завод "Телта" Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера указанного предприятия Елены Гришиной. Они обвиняются в... мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой", - сказала она.По данным следствия, в 2016-2021 годах Морозов, Высоков и Гришина, исполняя госконтракт на 1,4 миллиарда рублей в рамках гособоронзаказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России, завышали стоимость продукции и таким образом похитили свыше 48 миллионов рублей."После ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд", - заключила Петренко.
https://ria.ru/20240924/mumindzhanov-1974406495.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), пермь
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Пермь
СК завершил расследование дела сотрудников "Телты"

СК завершил расследование дела сотрудников "Телты" о хищениях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела трех сотрудников пермского завода "Телта", связанных с делом генерала Вадима Шамарина, похитивших свыше 48 миллионов рублей на госконтракте по поставке устройств связи для Минобороны, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении учредителя ОАО Пермский телефонный завод "Телта" Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера указанного предприятия Елены Гришиной. Они обвиняются в... мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой", - сказала она.
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По данным следствия, в 2016-2021 годах Морозов, Высоков и Гришина, исполняя госконтракт на 1,4 миллиарда рублей в рамках гособоронзаказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России, завышали стоимость продукции и таким образом похитили свыше 48 миллионов рублей.
"После ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд", - заключила Петренко.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Пермь
 
 
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