https://ria.ru/20240924/telta-1974415470.html

СК завершил расследование дела сотрудников "Телты"

СК завершил расследование дела сотрудников "Телты" - РИА Новости, 24.09.2024

СК завершил расследование дела сотрудников "Телты"

Завершено расследование уголовного дела трех сотрудников пермского завода "Телта", связанных с делом генерала Вадима Шамарина, похитивших свыше 48 миллионов... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T13:28

2024-09-24T13:28

2024-09-24T13:35

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

пермь

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела трех сотрудников пермского завода "Телта", связанных с делом генерала Вадима Шамарина, похитивших свыше 48 миллионов рублей на госконтракте по поставке устройств связи для Минобороны, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении учредителя ОАО Пермский телефонный завод "Телта" Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера указанного предприятия Елены Гришиной. Они обвиняются в... мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой", - сказала она.По данным следствия, в 2016-2021 годах Морозов, Высоков и Гришина, исполняя госконтракт на 1,4 миллиарда рублей в рамках гособоронзаказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России, завышали стоимость продукции и таким образом похитили свыше 48 миллионов рублей."После ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд", - заключила Петренко.

https://ria.ru/20240924/mumindzhanov-1974406495.html

https://ria.ru/20240918/sukhpayki-1973308928.html

пермь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), пермь