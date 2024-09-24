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В Sitronics Group рассказали об итогах внедрения инновационных технологий - РИА Новости, 24.09.2024
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https://ria.ru/20240924/tekhnologii-1974449851.html
В Sitronics Group рассказали об итогах внедрения инновационных технологий
В Sitronics Group рассказали об итогах внедрения инновационных технологий - РИА Новости, 24.09.2024
В Sitronics Group рассказали об итогах внедрения инновационных технологий
На международном форуме цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация" управляющий партнер АФК "Система", председатель совета... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T17:15
2024-09-24T17:15
пресс-релизы
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МОСКВА, 24 сен – пресс-служба Sitronics Group. На международном форуме цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация" управляющий партнер АФК "Система", председатель совета директоров Sitronics Group Николай Пожидаев и президент Sitronics Group Сергей Ткаченко поделились итогами внедрения инновационных технологий компании в отрасли и перспективами их развития.На пленарном заседании "Цифровой российский конструктор. Построим для вас" управляющий партнер АФК "Система", председатель совета директоров Sitronics Group Николай Пожидаев рассказал: "Наша компания инвестировала в беспилотное судовождение, спутниковые технологии, решения для мультимодальной логистики, электротранспорт, и на сегодняшний день наступил тот момент, когда эти проекты "пошли в жизнь". На оснащенных нами автономных паромах пройдено свыше 162 тысяч миль, совершено более 60 судозаходов в порт с момента того, как их запустили в декабре прошлого года. Это реальный повод для гордости. И с другой стороны, это означает готовность к тиражированию этой технологии на самых сложных участках. Поэтому вера в инновации и в то, что на самом деле все случается своевременно, все люди, все компетенции находятся на своем месте – это самое важное, чем можно поделиться".Николай Пожидаев также отметил, что конструкторские бюро группы компаний достигают значительных результатов. "Например, мы недавно тестировали электросудно в Санкт-Петербурге. Мы достигли расхода 3 кВт по маршруту на Фонтанке – расход на уровне бытовой техники, а судно перевозит 40 человек. Это то лидерство, о котором мы уже не раз говорили. Все эти инновации и технологии развивают транспортную отрасль нашей страны", - подытожил спикер. В рамках сессии "Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа. Сделаем логистику действительно бесшовной" президент Sitronics Group Сергей Ткаченко отметил успехи компании в разработке экосистемы решений для транспортно-логистической отрасли, которые уже используются для реализации масштабных задач."В основном мы смотрим на водный транспорт, в этом направлении выделю четыре наших разработки. Мы занимаемся системой СУДС для цифровизации управления судами в портах. Также у нас есть свой облачный сервис автоматической идентификационной системы (АИС), который собирает всю информацию по судам в мировом океане в онлайне и обеспечивает их мониторинг. Решение работает на данных нашей собственной спутниковой группировки".Во время выступления Сергей Ткаченко представил отображаемые АИС-сервисом компании свежие данные о местоположении морских судов из космоса и подчеркнул, что компания готова предоставлять актуальную информацию о перемещении судов."Третья система — это платформа мультимодальной логистики, которая объединяет все виды перевозок. И четвертое — система автономного судовождения. Понятно, что сегодня капитан присутствует на судах, команда присутствует, но судозаходы в порт двух паромов, которые ходят на Балтике, выполняются в полностью автономном режиме", - подытожил спикер.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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60
353
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пресс-релизы
Пресс-релизы

В Sitronics Group рассказали об итогах внедрения инновационных технологий

© Фото : Пресс-служба Sitronics GroupВ Sitronics Group рассказали об итогах внедрения инновационных технологий
В Sitronics Group рассказали об итогах внедрения инновационных технологий - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : Пресс-служба Sitronics Group
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МОСКВА, 24 сен – пресс-служба Sitronics Group. На международном форуме цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация" управляющий партнер АФК "Система", председатель совета директоров Sitronics Group Николай Пожидаев и президент Sitronics Group Сергей Ткаченко поделились итогами внедрения инновационных технологий компании в отрасли и перспективами их развития.
На пленарном заседании "Цифровой российский конструктор. Построим для вас" управляющий партнер АФК "Система", председатель совета директоров Sitronics Group Николай Пожидаев рассказал: "Наша компания инвестировала в беспилотное судовождение, спутниковые технологии, решения для мультимодальной логистики, электротранспорт, и на сегодняшний день наступил тот момент, когда эти проекты "пошли в жизнь". На оснащенных нами автономных паромах пройдено свыше 162 тысяч миль, совершено более 60 судозаходов в порт с момента того, как их запустили в декабре прошлого года. Это реальный повод для гордости. И с другой стороны, это означает готовность к тиражированию этой технологии на самых сложных участках. Поэтому вера в инновации и в то, что на самом деле все случается своевременно, все люди, все компетенции находятся на своем месте – это самое важное, чем можно поделиться".
Николай Пожидаев также отметил, что конструкторские бюро группы компаний достигают значительных результатов. "Например, мы недавно тестировали электросудно в Санкт-Петербурге. Мы достигли расхода 3 кВт по маршруту на Фонтанке – расход на уровне бытовой техники, а судно перевозит 40 человек. Это то лидерство, о котором мы уже не раз говорили. Все эти инновации и технологии развивают транспортную отрасль нашей страны", - подытожил спикер.
В рамках сессии "Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа. Сделаем логистику действительно бесшовной" президент Sitronics Group Сергей Ткаченко отметил успехи компании в разработке экосистемы решений для транспортно-логистической отрасли, которые уже используются для реализации масштабных задач.
"В основном мы смотрим на водный транспорт, в этом направлении выделю четыре наших разработки. Мы занимаемся системой СУДС для цифровизации управления судами в портах. Также у нас есть свой облачный сервис автоматической идентификационной системы (АИС), который собирает всю информацию по судам в мировом океане в онлайне и обеспечивает их мониторинг. Решение работает на данных нашей собственной спутниковой группировки".
© Фото : Пресс-служба Sitronics GroupВ Sitronics Group рассказали об итогах внедрения инновационных технологий
В Sitronics Group рассказали об итогах внедрения инновационных технологий - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : Пресс-служба Sitronics Group
В Sitronics Group рассказали об итогах внедрения инновационных технологий
Во время выступления Сергей Ткаченко представил отображаемые АИС-сервисом компании свежие данные о местоположении морских судов из космоса и подчеркнул, что компания готова предоставлять актуальную информацию о перемещении судов.
© Фото : Пресс-служба Sitronics GroupВ Sitronics Group рассказали об итогах внедрения инновационных технологий
В Sitronics Group рассказали об итогах внедрения инновационных технологий - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : Пресс-служба Sitronics Group
В Sitronics Group рассказали об итогах внедрения инновационных технологий
"Третья система — это платформа мультимодальной логистики, которая объединяет все виды перевозок. И четвертое — система автономного судовождения. Понятно, что сегодня капитан присутствует на судах, команда присутствует, но судозаходы в порт двух паромов, которые ходят на Балтике, выполняются в полностью автономном режиме", - подытожил спикер.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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