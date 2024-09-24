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В России появится православный мессенджер "Зосима" - РИА Новости, 24.09.2024
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12:08 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/tekhnologii-1974398796.html
В России появится православный мессенджер "Зосима"
В России появится православный мессенджер "Зосима" - РИА Новости, 24.09.2024
В России появится православный мессенджер "Зосима"
Фонд "Иннотех XXI", который занимается реставрацией храмов, планирует выпустить на российский рынок православный мессенджер "Зосима", он будет доступен для... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:08
2024-09-24T12:08
технологии
ярославская область
россия
алексей агапов
whatsapp inc.
религия
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Фонд "Иннотех XXI", который занимается реставрацией храмов, планирует выпустить на российский рынок православный мессенджер "Зосима", он будет доступен для скачивания на основных мобильных платформах, рассказал РИА Новости президент фонда Алексей Агапов. Ранее Агапов рассказал РИА Новости, что фонд "Иннотех XXI" запускает проект "Спаси и сохрани" по реставрации храмов Ярославской области, местные жители могут присылать заявки, по итогам конкурса выберут 5-7 храмов, фонд организует сбор средств, а также привлечение специалистов и волонтеров для проведения работ. "Для проекта "Спаси и сохрани" сделали специальный мессенджер, типа WhatsApp (приложение принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская), называется "Зосима" – в честь святого. Наши партнеры его год писали, запускаем в ноябре 2024 года. Это будет православный мессенджер: на начальном этапе его создавали как базу для обмена информацией о храмах, чтобы развивать проект "Спаси и сохрани" – например, там можно создать страничку храма, собирать пожертвования, обмениваться сообщениями. Но присоединиться могут все желающие, он будет доступен для скачивания на основных мобильных платформах", - сказал Агапов. Он отметил, что некоторые опции в новом мессенджере как раз планируют опробовать и доработать в проекте "Спаси и сохрани".
https://ria.ru/20240604/pravoslavnyy-1880934441.html
https://ria.ru/20240514/monastyr-1945930422.html
ярославская область
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технологии, ярославская область, россия, алексей агапов, whatsapp inc., религия
Технологии, Ярославская область, Россия, Алексей Агапов, WhatsApp Inc., Религия
В России появится православный мессенджер "Зосима"

Фонд "Иннотех XXI" планирует выпустить на рынок православный мессенджер "Зосима"

© iStock.com / PATCHARIN SIMALHEKСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© iStock.com / PATCHARIN SIMALHEK
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Фонд "Иннотех XXI", который занимается реставрацией храмов, планирует выпустить на российский рынок православный мессенджер "Зосима", он будет доступен для скачивания на основных мобильных платформах, рассказал РИА Новости президент фонда Алексей Агапов.
Ранее Агапов рассказал РИА Новости, что фонд "Иннотех XXI" запускает проект "Спаси и сохрани" по реставрации храмов Ярославской области, местные жители могут присылать заявки, по итогам конкурса выберут 5-7 храмов, фонд организует сбор средств, а также привлечение специалистов и волонтеров для проведения работ.
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"Для проекта "Спаси и сохрани" сделали специальный мессенджер, типа WhatsApp (приложение принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская), называется "Зосима" – в честь святого. Наши партнеры его год писали, запускаем в ноябре 2024 года. Это будет православный мессенджер: на начальном этапе его создавали как базу для обмена информацией о храмах, чтобы развивать проект "Спаси и сохрани" – например, там можно создать страничку храма, собирать пожертвования, обмениваться сообщениями. Но присоединиться могут все желающие, он будет доступен для скачивания на основных мобильных платформах", - сказал Агапов.
Он отметил, что некоторые опции в новом мессенджере как раз планируют опробовать и доработать в проекте "Спаси и сохрани".
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ТехнологииЯрославская областьРоссияАлексей АгаповWhatsApp Inc.Религия
 
 
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