https://ria.ru/20240924/tekhnologii-1974398796.html

В России появится православный мессенджер "Зосима"

В России появится православный мессенджер "Зосима" - РИА Новости, 24.09.2024

В России появится православный мессенджер "Зосима"

Фонд "Иннотех XXI", который занимается реставрацией храмов, планирует выпустить на российский рынок православный мессенджер "Зосима", он будет доступен для... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:08

2024-09-24T12:08

2024-09-24T12:08

технологии

ярославская область

россия

алексей агапов

whatsapp inc.

религия

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Фонд "Иннотех XXI", который занимается реставрацией храмов, планирует выпустить на российский рынок православный мессенджер "Зосима", он будет доступен для скачивания на основных мобильных платформах, рассказал РИА Новости президент фонда Алексей Агапов. Ранее Агапов рассказал РИА Новости, что фонд "Иннотех XXI" запускает проект "Спаси и сохрани" по реставрации храмов Ярославской области, местные жители могут присылать заявки, по итогам конкурса выберут 5-7 храмов, фонд организует сбор средств, а также привлечение специалистов и волонтеров для проведения работ. "Для проекта "Спаси и сохрани" сделали специальный мессенджер, типа WhatsApp (приложение принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская), называется "Зосима" – в честь святого. Наши партнеры его год писали, запускаем в ноябре 2024 года. Это будет православный мессенджер: на начальном этапе его создавали как базу для обмена информацией о храмах, чтобы развивать проект "Спаси и сохрани" – например, там можно создать страничку храма, собирать пожертвования, обмениваться сообщениями. Но присоединиться могут все желающие, он будет доступен для скачивания на основных мобильных платформах", - сказал Агапов. Он отметил, что некоторые опции в новом мессенджере как раз планируют опробовать и доработать в проекте "Спаси и сохрани".

https://ria.ru/20240604/pravoslavnyy-1880934441.html

https://ria.ru/20240514/monastyr-1945930422.html

ярославская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, ярославская область, россия, алексей агапов, whatsapp inc., религия