https://ria.ru/20240924/tanzaniya-1974336737.html

Танзания открыта для диалога с Россией, заявил постпред в ООН

Танзания открыта для диалога с Россией, заявил постпред в ООН - РИА Новости, 24.09.2024

Танзания открыта для диалога с Россией, заявил постпред в ООН

Танзания открыта для диалога с Россией, в том числе, по продовольственной безопасности, энергетике и инвестициям, готова принять министра иностранных дел РФ... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T02:05

2024-09-24T02:05

2024-09-24T02:05

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ООН, 24 сен - РИА Новости. Танзания открыта для диалога с Россией, в том числе, по продовольственной безопасности, энергетике и инвестициям, готова принять министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с визитом, заявил РИА Новости танзанийский постоянный представитель в ООН Хуссейн Каттанга. "Да, определенно. Танзания всегда открыта", - сообщил он агентству на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, комментируя готовность к дальнейшему диалогу с Москвой. По словам Каттанги, танзанийские власти также готовы принять с визитом министра иностранных дел России, в том числе, для обсуждения сотрудничества в области продовольственной безопасности, энергетики и инвестиций. При это постпред не подтвердил возможность встречи с Лавровым на полях проходящей Генассамблеи, подчеркнув, что пока "не может спекулировать" на эту тему. Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

https://ria.ru/20240924/smi-1974335614.html

https://ria.ru/20240803/tanzanija-1963832715.html

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в мире, цены на нефть, россия, танзания, нью-йорк (город), сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон