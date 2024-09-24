https://ria.ru/20240924/taganrog-1974417265.html

В промзоне в Таганроге упал беспилотник

В промзоне в Таганроге упал беспилотник - РИА Новости, 24.09.2024

В промзоне в Таганроге упал беспилотник

Беспилотник упал в промзоне Таганрога Ростовской области, загорелся склад лесоматериалов, информация о пострадавших уточняется, сообщил губернатор Василий... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T13:35

2024-09-24T13:35

2024-09-24T13:46

происшествия

таганрог

ростовская область

василий голубев

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Беспилотник упал в промзоне Таганрога Ростовской области, загорелся склад лесоматериалов, информация о пострадавших уточняется, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале."В промзоне Таганрога из-за падения БПЛА произошло возгорание на складе лесоматериалов. Информация о пострадавших уточняется", - написал он.На место выехали дежурно-спасательные службы, добавил глава региона.

https://ria.ru/20240314/pamyatka-1932891767.html

таганрог

ростовская область

россия

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происшествия, таганрог, ростовская область, василий голубев, россия