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В промзоне в Таганроге упал беспилотник
В промзоне в Таганроге упал беспилотник - РИА Новости, 24.09.2024
В промзоне в Таганроге упал беспилотник
Беспилотник упал в промзоне Таганрога Ростовской области, загорелся склад лесоматериалов, информация о пострадавших уточняется, сообщил губернатор Василий... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T13:35
2024-09-24T13:35
2024-09-24T13:46
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Беспилотник упал в промзоне Таганрога Ростовской области, загорелся склад лесоматериалов, информация о пострадавших уточняется, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале."В промзоне Таганрога из-за падения БПЛА произошло возгорание на складе лесоматериалов. Информация о пострадавших уточняется", - написал он.На место выехали дежурно-спасательные службы, добавил глава региона.
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происшествия, таганрог, ростовская область, василий голубев, россия
Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Василий Голубев, Россия
В промзоне в Таганроге упал беспилотник
В Таганроге после падения беспилотника загорелся склад лесоматериалов