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"Никакой победы". В США раскритиковали план Зеленского по конфликту - РИА Новости, 24.09.2024
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09:59 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/tac-1974365915.html
"Никакой победы". В США раскритиковали план Зеленского по конфликту
"Никакой победы". В США раскритиковали план Зеленского по конфликту - РИА Новости, 24.09.2024
"Никакой победы". В США раскритиковали план Зеленского по конфликту
В "плане победы" Владимира Зеленского нет никакого пути к завершению конфликта, пишет The American Conservative. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T09:59
2024-09-24T09:59
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В "плане победы" Владимира Зеленского нет никакого пути к завершению конфликта, пишет The American Conservative."И хотя детали плана еще не были раскрыты, СМИ раскрыли его описание. Похоже, что в нем нет никакого пути к победе, и нет плана в принципе", — говорится в материале.Как указал обозреватель, план Зеленского вновь представляет собой список требований к своим союзникам, таких как поставка оружия и членство в ЕС и НАТО. Последнее, как подчеркнул журналист, никак не приведет к прекращению конфликта, поскольку Россия не позволит Украине вступить в Североатлантический альянс.Владимир Зеленский заявлял в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
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в мире, россия, украина, москва, дмитрий песков, владимир зеленский, евросоюз, нато, политика
В мире, Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО, Политика
"Никакой победы". В США раскритиковали план Зеленского по конфликту

TAC: в плане победы Зеленского нет никакого пути к завершению конфликта

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В "плане победы" Владимира Зеленского нет никакого пути к завершению конфликта, пишет The American Conservative.
«
"И хотя детали плана еще не были раскрыты, СМИ раскрыли его описание. Похоже, что в нем нет никакого пути к победе, и нет плана в принципе", — говорится в материале.
Как указал обозреватель, план Зеленского вновь представляет собой список требований к своим союзникам, таких как поставка оружия и членство в ЕС и НАТО. Последнее, как подчеркнул журналист, никак не приведет к прекращению конфликта, поскольку Россия не позволит Украине вступить в Североатлантический альянс.
Владимир Зеленский заявлял в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
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