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"Никакой победы". В США раскритиковали план Зеленского по конфликту

"Никакой победы". В США раскритиковали план Зеленского по конфликту - РИА Новости, 24.09.2024

"Никакой победы". В США раскритиковали план Зеленского по конфликту

В "плане победы" Владимира Зеленского нет никакого пути к завершению конфликта, пишет The American Conservative. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T09:59

2024-09-24T09:59

2024-09-24T09:59

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В "плане победы" Владимира Зеленского нет никакого пути к завершению конфликта, пишет The American Conservative."И хотя детали плана еще не были раскрыты, СМИ раскрыли его описание. Похоже, что в нем нет никакого пути к победе, и нет плана в принципе", — говорится в материале.Как указал обозреватель, план Зеленского вновь представляет собой список требований к своим союзникам, таких как поставка оружия и членство в ЕС и НАТО. Последнее, как подчеркнул журналист, никак не приведет к прекращению конфликта, поскольку Россия не позволит Украине вступить в Североатлантический альянс.Владимир Зеленский заявлял в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.

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