https://ria.ru/20240924/svo-1974494187.html

Спецоперация, 24 сентября: ВС России нанесли поражение 40 бригадам ВСУ

Спецоперация, 24 сентября: ВС России нанесли поражение 40 бригадам ВСУ - РИА Новости, 24.09.2024

Спецоперация, 24 сентября: ВС России нанесли поражение 40 бригадам ВСУ

Подразделения российских группировок, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям 40 украинских бригад и отразили 16 контратак, следует из... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T19:38

2024-09-24T19:38

2024-09-24T19:38

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дональд трамп

владимир зеленский

иван приходько

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Подразделения российских группировок, участвующие в спецоперации, нанесли поражение формированиям 40 украинских бригад и отразили 16 контратак, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной во вторник. Потери ВСУ составили до 2030 военнослужащих. Также Киев лишился двух бронетранспортёров, в том числе M113 производства США, трёх боевых бронированных машин, в том числе одной "Казак" и одной Kirpi турецкого производства. Также украинские войска потеряли гаубицы М198 и М777 производства США, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, две гаубицы "Мста-Б", две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и две "Акация", четыре орудия Д-20 и шесть Д-30, две САУ "Гвоздика", два орудия L-119 производства Великобритании и одно М119 производства США. Кроме того, уничтожены девять полевых складов боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы. Авиация, артиллерия и расчёты беспилотников ВС РФ нанесли поражение украинскому предприятию, где производили и обслуживали газотурбинные авиадвигатели для боевых самолётов ВСУ, а также по объектам энергетики, инфраструктуре военного аэродрома, двум цехам производства и пункту сборки беспилотников. ПВО сбила две противорадиолокационные ракеты HARM и три реактивных снаряда HIMARS производства США, а также 63 беспилотника самолетного типа. Не дали прорваться через границуВ отдельной сводке Минобороны России об отражении попытки ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области говорится, что группировка "Север" продолжает наступательные действия и нанесла поражение формированиям девяти бригад ВСУ, а также отразила две атаки и пять попыток прорваться через границу. Авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники, а также по районам сосредоточения и резервам в Сумской области. За сутки ВСУ потеряли более 360 военнослужащих, четверо сдались в плен. Кроме того, на этом направлении были уничтожены БМП и 12 бронемашин, а также четыре артиллерийских орудия, две пусковые установки РСЗО, три станции радиоэлектронной борьбы. Всего за время боевых действий здесь противник потерял более 16,7 тысячи военнослужащих. В клещахПредставительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что во вторник по Донецку и Горловке было выпущено 43 снарядов калибра 155 миллиметров и один боеприпас с беспилотника. Как рассказал мэр Горловки Иван Приходько, два мирных жителя получили ранения. Из-за обстрела обесточен поселок станции Никитовка, частично поселок Стальсбыт, микрорайон "Квартал 245", жилой массив "Строитель", жилой массив "Комсомолец", поселок шахты имени Н.А. Изотова, а также повреждено образовательное учреждение в поселке станции Никитовка. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ пытаются выводить свои ударные группы из Угледара, оказавшегося в "клещах" российских войск, ротация подразделений противника фактически невозможна. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь районов Белгородской области 35 беспилотниками, атакам подверглись 31 населенный пункт, всего украинские войска выпустили 129 снарядов, погибли три мирных жителя, в том числе 15-летняя девочка. План выживанияКак сообщила во вторник газета Washington Post, американские чиновники утверждают, что возможное разрешение Украине бить западным оружием вглубь территории России может привести к тому, что поставленные Киеву западные ракеты закончатся в течение нескольких недель или даже дней. В свою очередь, газета Times считает, что так называемый "план победы" Владимира Зеленского, который он собирается представить президенту США Джо Байдену, на самом деле является планом его выживания. По данным журналистов, "план" содержит четыре пункта - гарантии безопасности от Запада, возможность для Киева продолжать атаку на Курскую область, требование к союзникам поставлять определенные виды современных вооружений, а также международную финансовую поддержку экономики Украины. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что обсуждение вопроса о снятии ограничений на использование Украиной западного оружия по территории России продолжится на этой неделе, в частности, на уровне G7. Кандидат от республиканцев на пост президента США Дональд Трамп назвал Зеленского лучшим продавцом в истории, который после каждого визита в США уезжает с 60 миллиардами долларов, а также заявил, что тот хочет победы демократов ради миллиардов долларов американской помощи. Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский, находящийся в США, так и не смог пока добиться встречи с Трампом, хотя ранее сообщал о таких намерениях, а сам кандидат не исключал такой возможности. Мирные переговоры по российско-украинскому конфликту могут быть достигнуты только с помощью "крупных игроков", таких как Индия и Китай, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини. В Индии же заявили, что время для обсуждения второго мирного саммита по Украине пока не настало. Об этом сообщил первый замглавы МИД страны Викрам Мисри. Международный Комитет Красного Креста (МККК) смог посетить военнопленных, захваченных в Курской области, они смогли передать сообщения своим семьям, заявила РИА Новости представитель организации Клер Каплун. Не имеет отношения к переговорамУкраинские СМИ сообщали во вторник о взрывах в Черкасской области, в Сумах, а также подконтрольном ВСУ Херсоне. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о взрывах в городе. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на вторник несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Глава Полтавской областной администрации Филипп Пронин заявил, что в области в результате взрывов получила повреждения энергетическая инфраструктура. Также о повреждении критической инфраструктуры в Сумской области на северо-востоке Украины сообщили в оперативном командовании ВСУ "Север". Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC заявил, что его так называемый "план победы" Украины не имеет отношения к переговорам с Россией, он направлен на укрепление ВСУ, а также на скорое завершение конфликта, а не на его затягивание на несколько лет. По словам главы офиса Зеленского Андрея Ермака, в план входит ускоренное вступление Украины в НАТО.

https://ria.ru/20240924/minoborony-1974464145.html

https://ria.ru/20240924/svo-1974425395.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240924/zavod-1974403949.html

https://ria.ru/20240924/akhmat-1974355834.html

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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, иван приходько, вооруженные силы украины, международный комитет красного креста (мккк), g7