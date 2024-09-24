МККК предложил России и Украине передать ему список удерживаемых лиц
МККК предложил Москве и Киеву передать ему список удерживаемых лиц
© Sputnik / Асатур Есаянц
Машина Международного Комитета Красного Креста. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 24 сен - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) предлагает РФ и Украине передать ему список удерживаемых лиц другой стороны, как военных, так и гражданских, таким образом представитель организации Клер Каплун прокомментировала РИА Новости сообщения о задержаниях ВСУ мирных жителей Курской области.
Ранее во вторник посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что Россия располагает поименным списком мирных граждан Курской области, удерживаемых ВСУ. Он добавил, что в Судже украинские военные удерживают в здании от 70 до 120 мирных жителей Курской области.
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"Обе стороны обязаны в любое время передавать нам список лиц, попавших в их руки, будь то гражданские лица или военнослужащие, независимо от того, живы они, ранены или, к сожалению, скончались", - сказала Каплун.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,7 тысячи военных, 127 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями.
В феврале глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке.
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