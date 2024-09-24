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Группировка "Север" отразила две атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 24.09.2024 (обновлено: 14:31 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/svo-1974425395.html
Группировка "Север" отразила две атаки ВСУ в Курской области
Группировка "Север" отразила две атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.09.2024
Группировка "Север" отразила две атаки ВСУ в Курской области
Группировка "Север" отразила две атаки украинских войск в направлении Малой Локни и Обуховки в Курской области, потери противника составили до 20 человек,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:19
2024-09-24T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Группировка "Север" отразила две атаки украинских войск в направлении Малой Локни и Обуховки в Курской области, потери противника составили до 20 человек, четверо взяты в плен, сообщило Минобороны РФ во вторник. "За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Малая Локня и Обуховка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожено два автомобиля, четыре военнослужащих ВСУ взяты в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
https://ria.ru/20240924/proryv-1974425244.html
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в мире, курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" отразила две атаки ВСУ в Курской области

Группировка "Север" отразила две атаки ВСУ в направлении Малой Локни и Обуховки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Группировка "Север" отразила две атаки украинских войск в направлении Малой Локни и Обуховки в Курской области, потери противника составили до 20 человек, четверо взяты в плен, сообщило Минобороны РФ во вторник.
"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Малая Локня и Обуховка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожено два автомобиля, четыре военнослужащих ВСУ взяты в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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