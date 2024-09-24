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Группировка "Север" отразила две атаки ВСУ в Курской области
Группировка "Север" отразила две атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.09.2024
Группировка "Север" отразила две атаки ВСУ в Курской области
Группировка "Север" отразила две атаки украинских войск в направлении Малой Локни и Обуховки в Курской области, потери противника составили до 20 человек,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:19
2024-09-24T14:19
2024-09-24T14:31
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Группировка "Север" отразила две атаки украинских войск в направлении Малой Локни и Обуховки в Курской области, потери противника составили до 20 человек, четверо взяты в плен, сообщило Минобороны РФ во вторник. "За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Малая Локня и Обуховка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожено два автомобиля, четыре военнослужащих ВСУ взяты в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
https://ria.ru/20240924/proryv-1974425244.html
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в мире, курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" отразила две атаки ВСУ в Курской области
Группировка "Север" отразила две атаки ВСУ в направлении Малой Локни и Обуховки