https://ria.ru/20240924/svo-1974424912.html

Группировка "Север" продолжила наступление в Курской области

Группировка "Север" продолжила наступление в Курской области - РИА Новости, 24.09.2024

Группировка "Север" продолжила наступление в Курской области

Группировка "Север" продолжила ведение наступательных действий, нанесла поражение ВСУ в районах пяти населенных пунктов в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T14:16

2024-09-24T14:16

2024-09-24T14:35

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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курская область

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Группировка "Север" продолжила ведение наступательных действий, нанесла поражение ВСУ в районах пяти населенных пунктов в Курской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады нацгвардии, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово", - сообщило ведомство.

https://ria.ru/20240924/belorussiya-1974429375.html

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вооруженные силы украины, россия, курская область