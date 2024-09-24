В Минпросвещении рассказали о подготовке к мероприятиям с участниками СВО
Минпросвещения: помилованные осужденные не допускаются к мероприятиям в школах
© Фото : Ярославское региональное отделение Народного фронта Бойцы СВО прислали видео школьникам
© Фото : Ярославское региональное отделение Народного фронта
Бойцы СВО прислали видео школьникам. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ранее осужденные лица, в том числе по тяжким и особо тяжким статьям, и впоследствии помилованные не допускаются к мероприятиям в образовательных организациях, следует из ответа Минпросвещения на соответствующий запрос депутата ГД Ярослава Нилова (ЛДПР).
Ранее Нилов направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть вопрос о выработке рекомендаций для образовательных учреждений по подготовке к мероприятиям с участниками СВО.
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"Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации проинформированы o недопустимости привлечения к проводимым в образовательных организациях мероприятиям лиц, имевших ранее судимость, в том числе по тяжким и особо тяжким статьям, однако впоследствии помилованным", - сказано в документе.
В рамках календарного плана воспитательной работы образовательные организации проводят патриотические мероприятия, приглашая участников СВО. В то же время Минпросвещения совместно с администрацией президента направили письмо в адрес высших должностных лиц субъектов РФ, в котором указывается, что условия воспитания детей должны быть безопасными, в том числе в процессе формирования у обучающихся духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения, чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, отмечается в официальном ответе Минпросвещения.
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