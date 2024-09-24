https://ria.ru/20240924/svo-1974404086.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 24.09.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"

ВСУ потеряли за сутки до 50 человек в зоне действий подразделений группировки "Днепр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:34

2024-09-24T12:34

2024-09-24T12:34

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 50 человек в зоне действий подразделений группировки "Днепр", сообщило Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Нестерянка Запорожской области и города Запорожье, а также Токаревка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, четыре автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152 мм гаубица "Мста-Б" и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240923/minoborony-1974302024.html

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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, запорожье, сво