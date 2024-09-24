Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/svo-1974404086.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 24.09.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"
ВСУ потеряли за сутки до 50 человек в зоне действий подразделений группировки "Днепр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:34
2024-09-24T12:34
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
запорожье
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973464766_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_9b7d59e5dbfee8b4785791357fa6c7e3.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 50 человек в зоне действий подразделений группировки "Днепр", сообщило Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Нестерянка Запорожской области и города Запорожье, а также Токаревка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, четыре автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152 мм гаубица "Мста-Б" и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240923/minoborony-1974302024.html
россия
запорожская область
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973464766_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_f8f46a91526e84cf854306a37e84f239.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, вооруженные силы украины, запорожье, сво
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Запорожье, СВО
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"

МО РФ: ВСУ потеряли за сутки до 50 человек в зоне действий группировки "Днепр"

© Фото : Минобороны РоссииИстребители Су-35 ВКС России
Истребители Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : Минобороны России
Истребители Су-35 ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 50 человек в зоне действий подразделений группировки "Днепр", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Нестерянка Запорожской области и города Запорожье, а также Токаревка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, четыре автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152 мм гаубица "Мста-Б" и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Уничтожение Ланцетом украинской САУ Богдана в Сумской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Минобороны показало кадры уничтожения САУ "Богдана" в Сумской области
23 сентября, 19:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЗапорожьеСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала