https://ria.ru/20240924/sud-1974374760.html

В ДНР заочно осудили наемника из Латвии за фейки о российской армии

В ДНР заочно осудили наемника из Латвии за фейки о российской армии - РИА Новости, 24.09.2024

В ДНР заочно осудили наемника из Латвии за фейки о российской армии

Суд в ДНР заочно приговорил к 17 годам колонии строгого режима наемника из Латвии, воевавшего на стороне ВСУ и распространявшего фейки о российской армии,... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T11:05

2024-09-24T11:05

2024-09-24T11:16

россия

донецкая народная республика

латвия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Суд в ДНР заочно приговорил к 17 годам колонии строгого режима наемника из Латвии, воевавшего на стороне ВСУ и распространявшего фейки о российской армии, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего гражданина Латвии Юриса Юрашса... С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Юрашса к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима ", - говорится в сообщении. В суде установлено, что с сентября 2022 по июнь 2024 года Юрашс принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За это он получил вознаграждение, эквивалентное более чем 2 миллионам рублей. Также в апреле 2022 года Юрашс под видом достоверных сообщений разместил в интернете публикацию о якобы совершенных российской армией убийствах мирных жителей, разрушении жилых домов и социальных объектов в Буче и Ирпени Киевской области. Кроме того, об указанных событиях, очевидцем которых он не был, Юрашс рассказал в интервью "Радио Свобода Украина"*. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), пп. "в", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).* * СМИ, признанное иноагентом в России, чья работа в России нежелательна.

https://ria.ru/20240923/svo-1974167858.html

https://ria.ru/20240917/naemnik-1973180474.html

россия

донецкая народная республика

латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, латвия, вооруженные силы украины