https://ria.ru/20240924/ssha-1974505569.html

Вашингтон заявил о сохранении запрета Киеву на удары вглубь России

Вашингтон заявил о сохранении запрета Киеву на удары вглубь России - РИА Новости, 24.09.2024

Вашингтон заявил о сохранении запрета Киеву на удары вглубь России

США на сегодняшний день сохраняют запрет на удары ВСУ американскими дальнобойными ракетами вглубь территории РФ, американский президент Джо Байден своего... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T21:13

2024-09-24T21:13

2024-09-24T21:23

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ООН, 24 сен - РИА Новости. США на сегодняшний день сохраняют запрет на удары ВСУ американскими дальнобойными ракетами вглубь территории РФ, американский президент Джо Байден своего решения не поменял, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Президент последователен в том, что наша политика в отношении дальних ударов заключается в том, что предоставляемые США вооружения не должны использоваться против целей в России, он не внёс никаких изменений в политику по этому вопросу", - сказал Кирби на брифинге в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.Кирби подчеркнул, что это руководство все ещё остаётся в силе.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчёт возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240922/ssha-1974070303.html

https://ria.ru/20240922/berletik-1974051826.html

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