Вашингтон заявил о сохранении запрета Киеву на удары вглубь России
США на сегодняшний день сохраняют запрет на удары ВСУ ракетами вглубь России
© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ООН, 24 сен - РИА Новости. США на сегодняшний день сохраняют запрет на удары ВСУ американскими дальнобойными ракетами вглубь территории РФ, американский президент Джо Байден своего решения не поменял, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Президент последователен в том, что наша политика в отношении дальних ударов заключается в том, что предоставляемые США вооружения не должны использоваться против целей в России, он не внёс никаких изменений в политику по этому вопросу", - сказал Кирби на брифинге в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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Кирби подчеркнул, что это руководство все ещё остаётся в силе.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчёт возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".