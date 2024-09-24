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Вашингтон заявил о сохранении запрета Киеву на удары вглубь России - РИА Новости, 24.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:13 24.09.2024 (обновлено: 21:23 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/ssha-1974505569.html
Вашингтон заявил о сохранении запрета Киеву на удары вглубь России
Вашингтон заявил о сохранении запрета Киеву на удары вглубь России - РИА Новости, 24.09.2024
Вашингтон заявил о сохранении запрета Киеву на удары вглубь России
США на сегодняшний день сохраняют запрет на удары ВСУ американскими дальнобойными ракетами вглубь территории РФ, американский президент Джо Байден своего... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T21:13
2024-09-24T21:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
сша
джон кирби
джо байден
владимир путин
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ООН, 24 сен - РИА Новости. США на сегодняшний день сохраняют запрет на удары ВСУ американскими дальнобойными ракетами вглубь территории РФ, американский президент Джо Байден своего решения не поменял, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Президент последователен в том, что наша политика в отношении дальних ударов заключается в том, что предоставляемые США вооружения не должны использоваться против целей в России, он не внёс никаких изменений в политику по этому вопросу", - сказал Кирби на брифинге в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.Кирби подчеркнул, что это руководство все ещё остаётся в силе.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчёт возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240922/ssha-1974070303.html
https://ria.ru/20240922/berletik-1974051826.html
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в мире, россия, киев, сша, джон кирби, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, оон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, США, Джон Кирби, Джо Байден, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ООН, НАТО
Вашингтон заявил о сохранении запрета Киеву на удары вглубь России

США на сегодняшний день сохраняют запрет на удары ВСУ ракетами вглубь России

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ООН, 24 сен - РИА Новости. США на сегодняшний день сохраняют запрет на удары ВСУ американскими дальнобойными ракетами вглубь территории РФ, американский президент Джо Байден своего решения не поменял, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Президент последователен в том, что наша политика в отношении дальних ударов заключается в том, что предоставляемые США вооружения не должны использоваться против целей в России, он не внёс никаких изменений в политику по этому вопросу", - сказал Кирби на брифинге в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
США решили ударить по России с неожиданной стороны
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Кирби подчеркнул, что это руководство все ещё остаётся в силе.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчёт возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
"Плотная сеть". В США сделали неожиданное заявление об ударах вглубь России
22 сентября, 02:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевСШАДжон КирбиДжо БайденВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныООННАТО
 
 
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