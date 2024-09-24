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Личные данные трети граждан США утекли в открытый доступ, сообщили СМИ
Личные данные трети граждан США утекли в открытый доступ, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.09.2024
Личные данные трети граждан США утекли в открытый доступ, сообщили СМИ
Личные сведения по меньшей мере ста миллионов американцев попали в открытый доступ из-за халатности фирмы по проверке анкетных данных MC2 Data, пишет портал... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T20:57
2024-09-24T20:57
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Личные сведения по меньшей мере ста миллионов американцев попали в открытый доступ из-за халатности фирмы по проверке анкетных данных MC2 Data, пишет портал Cybernews со ссылкой на собственное исследование. "Исследование Cybernews показало, что компания оставила 2,2 терабайта личных данных без пароля и доступными кому угодно в интернете. То, что, скорее всего, было человеческой ошибкой, раскрыло 106,3 миллиона записей, содержащих частные сведения о гражданах США", — говорится в материале. Отмечается, что по меньшей мере сто миллионов человек были затронуты этой утечкой. Информация более 2,3 миллиона физлиц и организаций, пользующихся услугами проверки анкетных данных, также оказалась в открытом доступе. По данным портала, в Сеть попали имена, даты рождения, адреса проживания, IP, ящики электронной почты, истории трудоустройства, номера телефонов и различные юридические документы.Отмечается, что результаты исследования ставят под вопрос защищенность личных данных в США, так как формально предприятия и компании, пользующиеся услугами фирм по проверке анкетных данных, обязаны соблюдать строгое законодательство. Исследователь портала отметил, что фирмы по проверке анкетных данных часто становятся целью киберпреступников, а хранимая информация покупается и продается на нелегальной основе.
https://ria.ru/20240923/pravitelstvo-1974150193.html
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сша, в мире, происшествия
США, В мире, Происшествия
Личные данные трети граждан США утекли в открытый доступ, сообщили СМИ
Cybernews: личные данные 100 миллионов граждан США попали в открытый доступ
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Личные сведения по меньшей мере ста миллионов американцев попали в открытый доступ из-за халатности фирмы по проверке анкетных данных MC2 Data, пишет портал Cybernews
со ссылкой на собственное исследование.
«
"Исследование Cybernews показало, что компания оставила 2,2 терабайта личных данных без пароля и доступными кому угодно в интернете. То, что, скорее всего, было человеческой ошибкой, раскрыло 106,3 миллиона записей, содержащих частные сведения о гражданах США", — говорится в материале.
Отмечается, что по меньшей мере сто миллионов человек были затронуты этой утечкой. Информация более 2,3 миллиона физлиц и организаций, пользующихся услугами проверки анкетных данных, также оказалась в открытом доступе.
По данным портала, в Сеть попали имена, даты рождения, адреса проживания, IP, ящики электронной почты, истории трудоустройства, номера телефонов и различные юридические документы.
Отмечается, что результаты исследования ставят под вопрос защищенность личных данных в США, так как формально предприятия и компании, пользующиеся услугами фирм по проверке анкетных данных, обязаны соблюдать строгое законодательство. Исследователь портала отметил, что фирмы по проверке анкетных данных часто становятся целью киберпреступников, а хранимая информация покупается и продается на нелегальной основе.