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США заявили о готовности к возобновлению переговоров с Россией по ДСНВ - РИА Новости, 24.09.2024
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США заявили о готовности к возобновлению переговоров с Россией по ДСНВ
США заявили о готовности к возобновлению переговоров с Россией по ДСНВ - РИА Новости, 24.09.2024
США заявили о готовности к возобновлению переговоров с Россией по ДСНВ
РИА Новости РИА Новости, 24.09.2024
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РИА НовостиСША ГОТОВЫ К ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ПЕРЕГОВОРОВ С РОССИЕЙ ПО НОВОМУ ДСНВ И ЖДУТ ОТКЛИКА СО СТОРОНЫ МОСКВЫ - БЕЛЫЙ ДОМ
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США заявили о готовности к возобновлению переговоров с Россией по ДСНВ

Белый дом: США ждут отклика от России для возобновления переговоров по ДСНВ

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Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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США ГОТОВЫ К ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ПЕРЕГОВОРОВ С РОССИЕЙ ПО НОВОМУ ДСНВ И ЖДУТ ОТКЛИКА СО СТОРОНЫ МОСКВЫ - БЕЛЫЙ ДОМ
 
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