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США заявили о готовности к возобновлению переговоров с Россией по ДСНВ
США заявили о готовности к возобновлению переговоров с Россией по ДСНВ - РИА Новости, 24.09.2024
США заявили о готовности к возобновлению переговоров с Россией по ДСНВ
РИА Новости РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T20:47
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РИА НовостиСША ГОТОВЫ К ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ПЕРЕГОВОРОВ С РОССИЕЙ ПО НОВОМУ ДСНВ И ЖДУТ ОТКЛИКА СО СТОРОНЫ МОСКВЫ - БЕЛЫЙ ДОМ
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США заявили о готовности к возобновлению переговоров с Россией по ДСНВ
Белый дом: США ждут отклика от России для возобновления переговоров по ДСНВ
США ГОТОВЫ К ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ПЕРЕГОВОРОВ С РОССИЕЙ ПО НОВОМУ ДСНВ И ЖДУТ ОТКЛИКА СО СТОРОНЫ МОСКВЫ - БЕЛЫЙ ДОМ