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Белый дом поддержал предложение о временном бюджете США
Белый дом поддержал предложение о временном бюджете США - РИА Новости, 24.09.2024
Белый дом поддержал предложение о временном бюджете США
Бюджетное управление Белого дома поддержало предложенный республиканцами временный бюджет, говорится в заявлении структуры. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T20:28
2024-09-24T20:28
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Бюджетное управление Белого дома поддержало предложенный республиканцами временный бюджет, говорится в заявлении структуры. "Администрация поддерживает проект, который продлевает финансирование федеральных структур до 20 декабря", - говорится в заявлении управления. Белый дом призвал к скорейшему рассмотрению проекта, чтобы избежать перебоев в финансировании правительства и так называемого шатдауна - прекращения его работы. Как сообщалось, республиканцы в конгрессе США предложили временный бюджет, чтобы избежать прекращения финансирования правительства, до которого остается меньше недели. Документ предполагает выделение ассигнований на деятельность федеральных структур в нынешнем объеме, при этом в случае необходимости может быть увеличен бюджет Секретной службы США "для выполнения операций по охране, в том числе связанных с выборами". Действие нынешнего бюджета заканчивается 30 сентября. Если конгресс не договорится о постоянном или временном бюджете, финансирование правительства будет приостановлено и наступит шатдаун.
https://ria.ru/20240818/byudzhet-1966846242.html
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сша, в мире
Белый дом поддержал предложение о временном бюджете США
Белый дом поддержал предложенный республиканцами временный бюджет
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Бюджетное управление Белого дома поддержало предложенный республиканцами временный бюджет, говорится в заявлении структуры.
"Администрация поддерживает проект, который продлевает финансирование федеральных структур до 20 декабря", - говорится в заявлении управления.
Белый дом призвал к скорейшему рассмотрению проекта, чтобы избежать перебоев в финансировании правительства и так называемого шатдауна - прекращения его работы.
Как сообщалось, республиканцы в конгрессе США
предложили временный бюджет, чтобы избежать прекращения финансирования правительства, до которого остается меньше недели. Документ предполагает выделение ассигнований на деятельность федеральных структур в нынешнем объеме, при этом в случае необходимости может быть увеличен бюджет Секретной службы США "для выполнения операций по охране, в том числе связанных с выборами".
Действие нынешнего бюджета заканчивается 30 сентября. Если конгресс не договорится о постоянном или временном бюджете, финансирование правительства будет приостановлено и наступит шатдаун.