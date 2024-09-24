https://ria.ru/20240924/ssha-1974465213.html

Байден оставит после себя наследие конфликтов, пишут СМИ

Байден оставит после себя наследие конфликтов, пишут СМИ - РИА Новости, 24.09.2024

Байден оставит после себя наследие конфликтов, пишут СМИ

Президент США Джо Байден, завершая президентский срок, оставляет в качестве наследия два международных конфликта, которым не видно конца, такое выражает мнение... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:58

2024-09-24T16:58

2024-09-24T17:08

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нато

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден, завершая президентский срок, оставляет в качестве наследия два международных конфликта, которым не видно конца, такое выражает мнение телеканал ABC News."Хотя он (Байден - ред.) и занял пост с десятилетиями опыта во внешней политике, но оставляет после себя спорное наследие. Байден будет нахваливать то, как его администрация восстановила альянсы (с участием США - ред.), но двум войнам, начавшимся при его власти, не видно конца", - говорится в материале.Телеканал критикует Байдена за неспособность урегулировать конфликт на Украине, а также за доведение ситуации на Ближнем Востоке до риска полномасштабной войны между Ливаном и Израилем на фоне продолжающегося противостояния еврейского государства с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.В публикации также озвучивается мнение, что выступление Байдена в ходе Генассамблеи ООН станет одним из последних его шансов сплотить мировых лидеров вокруг достижения мира.Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".Он добавил, что среди других достижений Байдена стоит отметить инвестиции в ключевые источники силы США, новая жизнь союзов. Салливан убежден, что после Байдена США достанутся преемнику с крепкими основами в контексте нацбезопасности. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240924/ssha-1974450181.html

https://ria.ru/20240924/bajden-1974384958.html

https://ria.ru/20240924/ukraina-1974461931.html

россия

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украина

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