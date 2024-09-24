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США контролируют банковские операции Турции с Россией, рассказал источник
США контролируют банковские операции Турции с Россией, рассказал источник - РИА Новости, 24.09.2024
США контролируют банковские операции Турции с Россией, рассказал источник
Банковские операции Турции с Россией с середины сентября жесточайшим образом контролируются со стороны США, в письмах банкам доходит до угрожающего тона,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T11:29
2024-09-24T11:29
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АНКАРА, 24 сен — РИА Новости. Банковские операции Турции с Россией с середины сентября жесточайшим образом контролируются со стороны США, в письмах банкам доходит до угрожающего тона, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны. "С середины сентября США возобновили политику контроля над банковскими операциями (с Россией. — Прим. ред.). Она (политика. — Прим. ред.) приняла жесткий характер. В письмах банкам доходит до угрожающего тона", — заявил собеседник агентства. По его словам, контролируются все операции, запрашиваются источники переводов. Источник подчеркнул, что такая ситуация началась с января прошлого года, но с середины сентября она приняла "жесточайший характер".Собеседник агентства отметил, что турецкие экспортеры направляют обращения в госорганы с просьбой содействия решению банковских проблем в бизнесе с Россией, вызванных санкционным давлением Штатов."Есть проблемы в получении переводов, мы, со своей стороны, начиная с января обращались в соответствующие госорганы с просьбой найти решение по этой ситуации. Но пока решения нет", — сказал источник.Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее выразил уверенность в том, что снятие с России западных санкций войдет в повестку переговоров об урегулировании конфликта на Украине, если их удастся перезапустить. Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией и регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников переводимых средств, сообщил в первой половине сентября РИА Новости информированный источник на местном финансовом рынке. Посол России в Турции Алексей Ерхов, в свою очередь, рассказал агентству, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
https://ria.ru/20240924/turtsiya-1974349641.html
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россия, сша, алексей ерхов, хакан фидан, турция, владимир путин
Россия, США, Алексей Ерхов, Хакан Фидан, Турция, Владимир Путин
США контролируют банковские операции Турции с Россией, рассказал источник
Источник: США угрожают турецким банкам из-за финансовых операций с Россией
АНКАРА, 24 сен — РИА Новости. Банковские операции Турции с Россией с середины сентября жесточайшим образом контролируются со стороны США, в письмах банкам доходит до угрожающего тона, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны.
«
"С середины сентября США
возобновили политику контроля над банковскими операциями (с Россией. — Прим. ред.). Она (политика. — Прим. ред.) приняла жесткий характер. В письмах банкам доходит до угрожающего тона", — заявил собеседник агентства.
По его словам, контролируются все операции, запрашиваются источники переводов.
Источник подчеркнул, что такая ситуация началась с января прошлого года, но с середины сентября она приняла "жесточайший характер".
Собеседник агентства отметил, что турецкие экспортеры направляют обращения в госорганы с просьбой содействия решению банковских проблем в бизнесе с Россией, вызванных санкционным давлением Штатов.
"Есть проблемы в получении переводов, мы, со своей стороны, начиная с января обращались в соответствующие госорганы с просьбой найти решение по этой ситуации. Но пока решения нет", — сказал источник.
Глава МИД Турции Хакан Фидан
ранее выразил уверенность в том, что снятие с России западных санкций войдет в повестку переговоров об урегулировании конфликта на Украине
, если их удастся перезапустить.
Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией и регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников переводимых средств, сообщил в первой половине сентября РИА Новости информированный источник на местном финансовом рынке. Посол России в Турции Алексей Ерхов
, в свою очередь, рассказал агентству, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию
, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.