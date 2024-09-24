Рейтинг@Mail.ru
США контролируют банковские операции Турции с Россией, рассказал источник - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 24.09.2024 (обновлено: 12:32 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/ssha-1974382700.html
США контролируют банковские операции Турции с Россией, рассказал источник
США контролируют банковские операции Турции с Россией, рассказал источник - РИА Новости, 24.09.2024
США контролируют банковские операции Турции с Россией, рассказал источник
Банковские операции Турции с Россией с середины сентября жесточайшим образом контролируются со стороны США, в письмах банкам доходит до угрожающего тона,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T11:29
2024-09-24T12:32
россия
сша
алексей ерхов
хакан фидан
турция
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971525099_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_18e1667d841e17fbd63c3bb492055b9e.jpg
АНКАРА, 24 сен — РИА Новости. Банковские операции Турции с Россией с середины сентября жесточайшим образом контролируются со стороны США, в письмах банкам доходит до угрожающего тона, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны. "С середины сентября США возобновили политику контроля над банковскими операциями (с Россией. — Прим. ред.). Она (политика. — Прим. ред.) приняла жесткий характер. В письмах банкам доходит до угрожающего тона", — заявил собеседник агентства. По его словам, контролируются все операции, запрашиваются источники переводов. Источник подчеркнул, что такая ситуация началась с января прошлого года, но с середины сентября она приняла "жесточайший характер".Собеседник агентства отметил, что турецкие экспортеры направляют обращения в госорганы с просьбой содействия решению банковских проблем в бизнесе с Россией, вызванных санкционным давлением Штатов."Есть проблемы в получении переводов, мы, со своей стороны, начиная с января обращались в соответствующие госорганы с просьбой найти решение по этой ситуации. Но пока решения нет", — сказал источник.Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее выразил уверенность в том, что снятие с России западных санкций войдет в повестку переговоров об урегулировании конфликта на Украине, если их удастся перезапустить. Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией и регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников переводимых средств, сообщил в первой половине сентября РИА Новости информированный источник на местном финансовом рынке. Посол России в Турции Алексей Ерхов, в свою очередь, рассказал агентству, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
https://ria.ru/20240924/turtsiya-1974349641.html
https://ria.ru/20240924/turtsiya-1974343400.html
https://ria.ru/20240913/kreml-1972488095.html
россия
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971525099_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3ebfd0eaeed433083afd0aad2c17988f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, алексей ерхов, хакан фидан, турция, владимир путин
Россия, США, Алексей Ерхов, Хакан Фидан, Турция, Владимир Путин
США контролируют банковские операции Турции с Россией, рассказал источник

Источник: США угрожают турецким банкам из-за финансовых операций с Россией

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкий банк
Турецкий банк - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкий банк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 24 сен — РИА Новости. Банковские операции Турции с Россией с середины сентября жесточайшим образом контролируются со стороны США, в письмах банкам доходит до угрожающего тона, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны.
«
"С середины сентября США возобновили политику контроля над банковскими операциями (с Россией. — Прим. ред.). Она (политика. — Прим. ред.) приняла жесткий характер. В письмах банкам доходит до угрожающего тона", — заявил собеседник агентства.
Встреча министров труда и занятости стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Эксперт рассказал, чем усилит Турцию членство в БРИКС
Вчера, 05:38
По его словам, контролируются все операции, запрашиваются источники переводов.
Источник подчеркнул, что такая ситуация началась с января прошлого года, но с середины сентября она приняла "жесточайший характер".
Собеседник агентства отметил, что турецкие экспортеры направляют обращения в госорганы с просьбой содействия решению банковских проблем в бизнесе с Россией, вызванных санкционным давлением Штатов.
"Есть проблемы в получении переводов, мы, со своей стороны, начиная с января обращались в соответствующие госорганы с просьбой найти решение по этой ситуации. Но пока решения нет", — сказал источник.
Вид на Стамбул - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Турция рассчитывает на устранение барьеров со стороны США в сфере ОПК
Вчера, 03:54
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее выразил уверенность в том, что снятие с России западных санкций войдет в повестку переговоров об урегулировании конфликта на Украине, если их удастся перезапустить.
Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией и регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников переводимых средств, сообщил в первой половине сентября РИА Новости информированный источник на местном финансовом рынке. Посол России в Турции Алексей Ерхов, в свою очередь, рассказал агентству, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
В Кремле заявили о давлении на Турцию со стороны США
13 сентября, 12:48
 
РоссияСШААлексей ЕрховХакан ФиданТурцияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала