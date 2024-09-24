https://ria.ru/20240924/ssha-1974382700.html

США контролируют банковские операции Турции с Россией, рассказал источник

США контролируют банковские операции Турции с Россией, рассказал источник - РИА Новости, 24.09.2024

США контролируют банковские операции Турции с Россией, рассказал источник

Банковские операции Турции с Россией с середины сентября жесточайшим образом контролируются со стороны США, в письмах банкам доходит до угрожающего тона,... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T11:29

2024-09-24T11:29

2024-09-24T12:32

россия

сша

алексей ерхов

хакан фидан

турция

владимир путин

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АНКАРА, 24 сен — РИА Новости. Банковские операции Турции с Россией с середины сентября жесточайшим образом контролируются со стороны США, в письмах банкам доходит до угрожающего тона, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны. "С середины сентября США возобновили политику контроля над банковскими операциями (с Россией. — Прим. ред.). Она (политика. — Прим. ред.) приняла жесткий характер. В письмах банкам доходит до угрожающего тона", — заявил собеседник агентства. По его словам, контролируются все операции, запрашиваются источники переводов. Источник подчеркнул, что такая ситуация началась с января прошлого года, но с середины сентября она приняла "жесточайший характер".Собеседник агентства отметил, что турецкие экспортеры направляют обращения в госорганы с просьбой содействия решению банковских проблем в бизнесе с Россией, вызванных санкционным давлением Штатов."Есть проблемы в получении переводов, мы, со своей стороны, начиная с января обращались в соответствующие госорганы с просьбой найти решение по этой ситуации. Но пока решения нет", — сказал источник.Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее выразил уверенность в том, что снятие с России западных санкций войдет в повестку переговоров об урегулировании конфликта на Украине, если их удастся перезапустить. Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией и регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников переводимых средств, сообщил в первой половине сентября РИА Новости информированный источник на местном финансовом рынке. Посол России в Турции Алексей Ерхов, в свою очередь, рассказал агентству, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.

https://ria.ru/20240924/turtsiya-1974349641.html

https://ria.ru/20240924/turtsiya-1974343400.html

https://ria.ru/20240913/kreml-1972488095.html

россия

сша

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россия, сша, алексей ерхов, хакан фидан, турция, владимир путин