https://ria.ru/20240924/spetsoperatsiya-1974364742.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.09.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.09.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:10

2024-09-24T16:10

2024-09-24T16:10

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 24 сентября 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отбили 16 контратак ВСУ на Харьковском, Купянском, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 149 районов скопления живой силы и техники, предприятие по производству и обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов, объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины, инфраструктура военного аэродрома, два цеха по производству беспилотников, хранилище топлива и склады боеприпасов. Средства ПВО сбили 63 дрона, две противорадиолокационные ракеты HARM и три снаряда РСЗО HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены две атаки противника в районах Малой Локни и Обуховки. Пресечены пять попыток прорыва границы в районах Медвежья и Нового Пути. Украинская армия потеряла на этом направлении более 360 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 646 самолетов, 283 вертолета, 32187 беспилотников, 579 зенитных ракетных комплексов, 1458 реактивных систем залпового огня, 18343 танка и другие бронемашины, 15150 орудий полевой артиллерии и 26436 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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