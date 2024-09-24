https://ria.ru/20240924/soveschanie-seminar-1974363633.html

Губернатор Хоценко открыл в Омске совещание-семинар органов ФНС России

Губернатор Хоценко открыл в Омске совещание-семинар органов ФНС России - РИА Новости, 24.09.2024

Губернатор Хоценко открыл в Омске совещание-семинар органов ФНС России

Губернатор Омской области Виталий Хоценко открыл в Омске совещание-семинар органов ФНС России по совершенствованию технологических процессов службы, рассказали... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T09:35

2024-09-24T09:35

2024-09-24T09:35

омская область

омск

виталий хоценко

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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ОМСК, 24 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко открыл в Омске совещание-семинар органов ФНС России по совершенствованию технологических процессов службы, рассказали в пресс-службе правительства региона. В семинаре приняли участие более 170 сотрудников налоговых органов из регионов и Центрального аппарата ФНС России. С 24 по 26 сентября технологи налоговых органов будут участвовать в семинаре: "Технологическое сопровождение процессов ФНС России: тотальное снижение трудозатрат". Они рассмотрят вопросы тотального снижения трудозатрат, внедрения, сопровождения и совершенствования технологических процессов ФНС России. "На семинаре представлены практически все регионы страны. Тема внедрения современных и передовых технологий чётко определяет сегодняшний день и те задачи, которые наш президент Владимир Владимирович Путин ставит в новом цикле национальных проектов. Технологическому лидерству и суверенитету будет уделено самое пристальное внимание. Всё, что касается темы семинара – технологического сопровождения процессов ФНС, снижения трудозатрат, а, следовательно, повышения производительности труда, соответствует этому курсу. Важно, что налоговые органы постоянно трансформируют и совершенствуют свои технологические процессы, внедряют лучшие практики", - отметил Виталий Хоценко. В первый день сотрудники Центрального аппарата ФНС России расскажут о нововведениях в налоговом администрировании, организации деятельности технологов и оптимизации процессов налоговых органов с применением технологий процесс-майнинга, таск-майнинга и программных роботов. Следующие два дня участники будут работать в командах над проектами по снижению трудозатрат по всем направлениям налогового администрирования, обменяются опытом и представят свои предложения коллегам.

https://ria.ru/20240922/lgoty-1974087686.html

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

омск, виталий хоценко, федеральная налоговая служба (фнс россии)