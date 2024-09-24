https://ria.ru/20240924/sotni-1974345460.html

Сотни судов ходят под флагом Эсватини без разрешения, заявило правительство

Сотни судов ходят под флагом Эсватини без разрешения, заявило правительство - РИА Новости, 24.09.2024

Сотни судов ходят под флагом Эсватини без разрешения, заявило правительство

Правительство южноафриканского королевства Эсватини, не имеющего выхода к морю, заявило, что сотни морских судов ходят под его флагом без его разрешения,... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T04:26

2024-09-24T04:26

2024-09-24T04:26

в мире

эсватини (свазиленд)

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Правительство южноафриканского королевства Эсватини, не имеющего выхода к морю, заявило, что сотни морских судов ходят под его флагом без его разрешения, передает агентство Блумберг со ссылкой на письмо правительства Эсватини, направленное в Международную морскую организацию (ИМО). "Любые суда, ходящие или встающие на якорь под флагом Эсватини, на сегодняшний день не имеют на это разрешения и не должны иметь права ходить или причаливать где-либо", - приводит агентство текст письма. Как отмечается в сообщении агентства, в настоящее время Эсватини не выдает разрешения каким-либо компаниям или агентствам на использование своего флага для судоходства и просит у ИМО помощи в устранении проблемы.

https://ria.ru/20240923/port-1974305680.html

эсватини (свазиленд)

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в мире, эсватини (свазиленд)