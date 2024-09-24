https://ria.ru/20240924/solodov-1974346728.html
Губернатор Камчатки поставил первоочередные задачи перед врио мэра
Губернатор Камчатки поставил первоочередные задачи перед врио мэра - РИА Новости, 24.09.2024
Губернатор Камчатки поставил первоочередные задачи перед врио мэра
Губернатор Камчатки Владимир Солодов провел двухстороннюю встречу с врио главы Петропавловска-Камчатского Евгением Беляевым и поставил перед ним ряд... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T04:44
2024-09-24T04:44
2024-09-24T09:52
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов провел двухстороннюю встречу с врио главы Петропавловска-Камчатского Евгением Беляевым и поставил перед ним ряд первоочередных задач, сообщает пресс-служба правительства региона. "Первое и главное — благоустройство дворов и проездов. Мы видим, что больше всего запросов от населения приходится именно на эту составляющую городской жизни. Сейчас реализуется масштабная трансформация города. Обозначены стратегические векторы, которые получили утверждение на уровне президента страны. Все это позволит нам перезагрузить, в первую очередь, центральную часть города и сделать её привлекательной для людей всех возрастов и категорий", - сказал Солодов. Для этого губернатор поручил главе города провести очные встречи в каждом из районов краевого центра. Еще одно поручение коснулось надлежащего содержания парковых зон, детских площадок. Там, по мнению Сололова, необходимо провести установку систему видеонаблюдения, которые бы помогали фиксировать случаи вандализма, а также проводить визуальный мониторинг состояния таких объектов. Евгений Беляев заверил главу региона, что список первоочередных задач будет сформирован в ближайшее время. "Я знаком с ними не понаслышке, но моя задача сейчас — найти решение озвученных вами проблем. Обязательно учту ваши пожелания и организую их исполнение в своей работе", — сказал Беляев. Евгений Беляев был назначен на должность врио главы Петропавловска-Камчатского 19 сентября решением 24-ой сессии Городской думы Петропавловска-Камчатского. Первый этап конкурса на должность главы состоится 12 ноября.
https://ria.ru/20240913/kamchatka-1972471045.html
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петропавловск-камчатский, камчатка, владимир солодов
Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Владимир Солодов, Камчатский край
Губернатор Камчатки поставил первоочередные задачи перед врио мэра
Губернатор Камчатки Солодов поставил перед Беляевым ряд первоочередных задач
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов провел двухстороннюю встречу с врио главы Петропавловска-Камчатского Евгением Беляевым и поставил перед ним ряд первоочередных задач, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Первое и главное — благоустройство дворов и проездов. Мы видим, что больше всего запросов от населения приходится именно на эту составляющую городской жизни. Сейчас реализуется масштабная трансформация города. Обозначены стратегические векторы, которые получили утверждение на уровне президента страны. Все это позволит нам перезагрузить, в первую очередь, центральную часть города и сделать её привлекательной для людей всех возрастов и категорий", - сказал Солодов.
Для этого губернатор поручил главе города провести очные встречи в каждом из районов краевого центра. Еще одно поручение коснулось надлежащего содержания парковых зон, детских площадок. Там, по мнению Сололова, необходимо провести установку систему видеонаблюдения, которые бы помогали фиксировать случаи вандализма, а также проводить визуальный мониторинг состояния таких объектов. Евгений Беляев заверил главу региона, что список первоочередных задач будет сформирован в ближайшее время.
"Я знаком с ними не понаслышке, но моя задача сейчас — найти решение озвученных вами проблем. Обязательно учту ваши пожелания и организую их исполнение в своей работе", — сказал Беляев.
Евгений Беляев был назначен на должность врио главы Петропавловска-Камчатского 19 сентября решением 24-ой сессии Городской думы Петропавловска-Камчатского. Первый этап конкурса на должность главы состоится 12 ноября.