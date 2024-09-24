Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Камчатки поставил первоочередные задачи перед врио мэра - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Камчатский край
 
04:44 24.09.2024 (обновлено: 09:52 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/solodov-1974346728.html
Губернатор Камчатки поставил первоочередные задачи перед врио мэра
Губернатор Камчатки поставил первоочередные задачи перед врио мэра - РИА Новости, 24.09.2024
Губернатор Камчатки поставил первоочередные задачи перед врио мэра
Губернатор Камчатки Владимир Солодов провел двухстороннюю встречу с врио главы Петропавловска-Камчатского Евгением Беляевым и поставил перед ним ряд... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T04:44
2024-09-24T09:52
петропавловск-камчатский
камчатка
владимир солодов
камчатский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804831109_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8b07f9ff8094ab70b3acaab07950865.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов провел двухстороннюю встречу с врио главы Петропавловска-Камчатского Евгением Беляевым и поставил перед ним ряд первоочередных задач, сообщает пресс-служба правительства региона. "Первое и главное — благоустройство дворов и проездов. Мы видим, что больше всего запросов от населения приходится именно на эту составляющую городской жизни. Сейчас реализуется масштабная трансформация города. Обозначены стратегические векторы, которые получили утверждение на уровне президента страны. Все это позволит нам перезагрузить, в первую очередь, центральную часть города и сделать её привлекательной для людей всех возрастов и категорий", - сказал Солодов. Для этого губернатор поручил главе города провести очные встречи в каждом из районов краевого центра. Еще одно поручение коснулось надлежащего содержания парковых зон, детских площадок. Там, по мнению Сололова, необходимо провести установку систему видеонаблюдения, которые бы помогали фиксировать случаи вандализма, а также проводить визуальный мониторинг состояния таких объектов. Евгений Беляев заверил главу региона, что список первоочередных задач будет сформирован в ближайшее время. "Я знаком с ними не понаслышке, но моя задача сейчас — найти решение озвученных вами проблем. Обязательно учту ваши пожелания и организую их исполнение в своей работе", — сказал Беляев. Евгений Беляев был назначен на должность врио главы Петропавловска-Камчатского 19 сентября решением 24-ой сессии Городской думы Петропавловска-Камчатского. Первый этап конкурса на должность главы состоится 12 ноября.
https://ria.ru/20240913/kamchatka-1972471045.html
https://ria.ru/20240913/kamchatka-1972471389.html
петропавловск-камчатский
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804831109_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_fd57c6d550f6c33e047b0193728fd118.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петропавловск-камчатский, камчатка, владимир солодов
Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Владимир Солодов, Камчатский край
Губернатор Камчатки поставил первоочередные задачи перед врио мэра

Губернатор Камчатки Солодов поставил перед Беляевым ряд первоочередных задач

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов провел двухстороннюю встречу с врио главы Петропавловска-Камчатского Евгением Беляевым и поставил перед ним ряд первоочередных задач, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Первое и главное — благоустройство дворов и проездов. Мы видим, что больше всего запросов от населения приходится именно на эту составляющую городской жизни. Сейчас реализуется масштабная трансформация города. Обозначены стратегические векторы, которые получили утверждение на уровне президента страны. Все это позволит нам перезагрузить, в первую очередь, центральную часть города и сделать её привлекательной для людей всех возрастов и категорий", - сказал Солодов.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Социальную карту выпустят для жителей Камчатки
13 сентября, 11:57
Для этого губернатор поручил главе города провести очные встречи в каждом из районов краевого центра. Еще одно поручение коснулось надлежащего содержания парковых зон, детских площадок. Там, по мнению Сололова, необходимо провести установку систему видеонаблюдения, которые бы помогали фиксировать случаи вандализма, а также проводить визуальный мониторинг состояния таких объектов. Евгений Беляев заверил главу региона, что список первоочередных задач будет сформирован в ближайшее время.
"Я знаком с ними не понаслышке, но моя задача сейчас — найти решение озвученных вами проблем. Обязательно учту ваши пожелания и организую их исполнение в своей работе", — сказал Беляев.
Евгений Беляев был назначен на должность врио главы Петропавловска-Камчатского 19 сентября решением 24-ой сессии Городской думы Петропавловска-Камчатского. Первый этап конкурса на должность главы состоится 12 ноября.
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Курс по истории Камчатки введут в школах региона
13 сентября, 11:58
 
Камчатский крайПетропавловск-КамчатскийКамчаткаВладимир Солодов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала