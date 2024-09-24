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Скандинавия и Прибалтика готовятся к открытию второго фронта против России - РИА Новости, 24.09.2024
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08:00 24.09.2024 (обновлено: 08:02 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/skandinaviya-1974313443.html
Скандинавия и Прибалтика готовятся к открытию второго фронта против России
Скандинавия и Прибалтика готовятся к открытию второго фронта против России - РИА Новости, 24.09.2024
Скандинавия и Прибалтика готовятся к открытию второго фронта против России
Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило сообщил, что Таллин и Хельсинки расширяют свое сотрудничество в сфере морской обороны, в частности, речь идет о РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T08:00
2024-09-24T08:02
аналитика
f-16
метте фредериксен
таллин
украина
россия
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Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило сообщил, что Таллин и Хельсинки расширяют свое сотрудничество в сфере морской обороны, в частности, речь идет о разработке "конкретных планов" по полному закрытию — в случае необходимости — Балтийского моря для российских кораблей.Данное заявление органично легло в общую канву событий, в которой Скандинавские и Прибалтийские страны стремительно вырвались вперед в ястребино-русофобской политике, обогнав даже поляков и застолбив за собой место сразу за Украиной. Например, вчера же премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что союзники Киева должны дать разрешение на использование западного оружия для ударов вглубь российской территории. Кстати, датчане уже предоставили свое официальное разрешение использовать переданные ими F-16.Данная активность скандинавов и прибалтов зачастую вызывает недоумение у нас в стране. Ну ладно, Украина питала иллюзии по поводу своих перспектив военной победы над Россией: развитая индустриальная страна с многомиллионным населением и тотальной поддержкой Запада всерьез рассчитывала добиться успеха. Но эти-то куда лезут? Особенно теперь, когда неизбежность поражения на украинском направлении становится очевидной для всех, что вроде бы должно автоматически ставить крест на надеждах куда более мелких и слабых сил.К тому же (и это прямо озвучивается руководством страны) Россия рассматривает украинский народ как братский, а конфликт — как частично гражданскую войну, которую разожгли внешние силы, и поэтому осознанно накладывает на себя ограничения при проведении СВО. Но подобных сдерживающих факторов в отношении других враждебных стран у Москвы нет и не будет, так что она без колебаний может использовать весь ассортимент средств и методов, дозволенных обычаями и законами войны. В подобных условиях для государств, заведомо неспособных нанести России военное поражение, а максимум — обеспечить ей те или иные проблемы, это просто суицидальное поведение. И тем менее скандинавы и прибалты уверенно движутся в выбранном направлении.Разгадка данной части пазла проста: прибалтийский и скандинавский правящий истеблишмент совершенно откровенно обслуживает заокеанские интересы и заказ. Ну а общественное мнение данных стран вообще не волнует организаторов процесса. Хотя русофобская пропаганда там раскачана в должной степени, чтобы обеспечить достаточный уровень поддержки самых безумных антироссийских авантюр.Куда интереснее и сложнее другая часть происходящего: какой смысл вообще продолжать военное провоцирование России и эскалацию? Украина, казалось бы, продемонстрировала безнадежность попыток нанести нашей стране военное поражение.С одной стороны, да, думается, что от данной идеи если и не отказались полностью, то переместили ее в разряд маловероятных сценариев. Но с другой стороны, для наших противников по-прежнему крайне актуальной является задача по максимуму связать руки России, чтобы у нее чисто физически не было возможности участвовать в полную силу в геополитическом переделе — будь то выдавливание Запада из Африки или Ближнего Востока, поддержка Китая в его противостоянии с США или любой другой из десятков важнейших процессов.И надо отдать должное, что наше уязвимое место — колоссальная граница с кучей недружественных соседей — выбрано точно. От эстонцев, латышей, датчан или финнов вовсе не будет требоваться победа над Москвой. Им достаточно будет обеспечить постоянное напряжение Россией сил — военных, финансовых, управленческих — для защиты границы, безопасности населения приграничных территорий, непрерывности связи с Калининградской областью и так далее и тому подобное. Как это выглядит, мы уже знаем на примере Курской и Белгородской областей.Запад сделал ставку на воспроизводство данного сценария по всей протяженности российской границы — где подобное можно организовать. Оттого, кстати, столь жестко давят на Грузию, требуя сменить власть — абсолютно прозападную, но отказывающуюся приносить свою страну в жертву чужим интересам.А вот у скандинавского и прибалтийского руководства колебаний не имеется: им поставлена задача ввязать свои страны в военный конфликт с Россией — и они последовательно идут к цели. Ну а если в процессе Таллин, Хельсинки или Копенгаген окажутся стерты с лица земли, никто из кукловодов и исполнителей не расстроится — наоборот, это откроет для них новые карьерные перспективы на более высоком уровне.
https://ria.ru/20240912/turtsiya-1972173680.html
https://ria.ru/20240914/ssha-1972648383.html
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
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Ирина Алкснис
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аналитика, f-16, метте фредериксен, таллин, украина, россия
Аналитика, F-16, Метте Фредериксен, Таллин, Украина, Россия

Скандинавия и Прибалтика готовятся к открытию второго фронта против России

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило сообщил, что Таллин и Хельсинки расширяют свое сотрудничество в сфере морской обороны, в частности, речь идет о разработке "конкретных планов" по полному закрытию — в случае необходимости — Балтийского моря для российских кораблей.
Данное заявление органично легло в общую канву событий, в которой Скандинавские и Прибалтийские страны стремительно вырвались вперед в ястребино-русофобской политике, обогнав даже поляков и застолбив за собой место сразу за Украиной. Например, вчера же премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что союзники Киева должны дать разрешение на использование западного оружия для ударов вглубь российской территории. Кстати, датчане уже предоставили свое официальное разрешение использовать переданные ими F-16.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Германия нанесла Турции предательский удар
12 сентября, 08:00
Данная активность скандинавов и прибалтов зачастую вызывает недоумение у нас в стране. Ну ладно, Украина питала иллюзии по поводу своих перспектив военной победы над Россией: развитая индустриальная страна с многомиллионным населением и тотальной поддержкой Запада всерьез рассчитывала добиться успеха. Но эти-то куда лезут? Особенно теперь, когда неизбежность поражения на украинском направлении становится очевидной для всех, что вроде бы должно автоматически ставить крест на надеждах куда более мелких и слабых сил.
К тому же (и это прямо озвучивается руководством страны) Россия рассматривает украинский народ как братский, а конфликт — как частично гражданскую войну, которую разожгли внешние силы, и поэтому осознанно накладывает на себя ограничения при проведении СВО. Но подобных сдерживающих факторов в отношении других враждебных стран у Москвы нет и не будет, так что она без колебаний может использовать весь ассортимент средств и методов, дозволенных обычаями и законами войны. В подобных условиях для государств, заведомо неспособных нанести России военное поражение, а максимум — обеспечить ей те или иные проблемы, это просто суицидальное поведение. И тем менее скандинавы и прибалты уверенно движутся в выбранном направлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Штаты определились со своим главным врагом
14 сентября, 08:00
Разгадка данной части пазла проста: прибалтийский и скандинавский правящий истеблишмент совершенно откровенно обслуживает заокеанские интересы и заказ. Ну а общественное мнение данных стран вообще не волнует организаторов процесса. Хотя русофобская пропаганда там раскачана в должной степени, чтобы обеспечить достаточный уровень поддержки самых безумных антироссийских авантюр.
Куда интереснее и сложнее другая часть происходящего: какой смысл вообще продолжать военное провоцирование России и эскалацию? Украина, казалось бы, продемонстрировала безнадежность попыток нанести нашей стране военное поражение.
С одной стороны, да, думается, что от данной идеи если и не отказались полностью, то переместили ее в разряд маловероятных сценариев. Но с другой стороны, для наших противников по-прежнему крайне актуальной является задача по максимуму связать руки России, чтобы у нее чисто физически не было возможности участвовать в полную силу в геополитическом переделе — будь то выдавливание Запада из Африки или Ближнего Востока, поддержка Китая в его противостоянии с США или любой другой из десятков важнейших процессов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Россия заставит всех заплатить по счетам
21 сентября, 08:00
И надо отдать должное, что наше уязвимое место — колоссальная граница с кучей недружественных соседей — выбрано точно. От эстонцев, латышей, датчан или финнов вовсе не будет требоваться победа над Москвой. Им достаточно будет обеспечить постоянное напряжение Россией сил — военных, финансовых, управленческих — для защиты границы, безопасности населения приграничных территорий, непрерывности связи с Калининградской областью и так далее и тому подобное. Как это выглядит, мы уже знаем на примере Курской и Белгородской областей.
Запад сделал ставку на воспроизводство данного сценария по всей протяженности российской границы — где подобное можно организовать. Оттого, кстати, столь жестко давят на Грузию, требуя сменить власть — абсолютно прозападную, но отказывающуюся приносить свою страну в жертву чужим интересам.
А вот у скандинавского и прибалтийского руководства колебаний не имеется: им поставлена задача ввязать свои страны в военный конфликт с Россией — и они последовательно идут к цели. Ну а если в процессе Таллин, Хельсинки или Копенгаген окажутся стерты с лица земли, никто из кукловодов и исполнителей не расстроится — наоборот, это откроет для них новые карьерные перспективы на более высоком уровне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
США навяжут Германии несчастливый брак с нелюбимым канцлером
22 сентября, 08:00
 
АналитикаF-16Метте ФредериксенТаллинУкраинаРоссия
 
 
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