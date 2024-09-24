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Большинство членов ООН выступают за переговоры по Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 24.09.2024
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17:26 24.09.2024
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Большинство членов ООН выступают за переговоры по Украине, заявил Сийярто
Большинство членов ООН выступают за переговоры по Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 24.09.2024
Большинство членов ООН выступают за переговоры по Украине, заявил Сийярто
Подавляющее большинство стран-членов ООН выступают за мирное урегулирование на Украине, в отличие от трансатлантического сообщества, в частности, стран... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T17:26
2024-09-24T17:26
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БУДАПЕШТ, 24 сен - РИА Новости. Подавляющее большинство стран-членов ООН выступают за мирное урегулирование на Украине, в отличие от трансатлантического сообщества, в частности, стран Евросоюза, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала М1.По его словам, у конфликта нет решения на поле боя, он должен завершиться переговорами."Тут мы относимся к большинству. Это не ЕС, не трансатлантическое сообщество, тут массивное большинство - сторонники мира. Подавляющее большинство стран-членов ООН выступают за мирные переговоры и по возможности скорейшее завершение военных действий, и мы часть этого мирового большинства", - сказал Сийярто.
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В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, ООН, Евросоюз
Большинство членов ООН выступают за переговоры по Украине, заявил Сийярто

Сийярто: большинство членов ООН выступают за мирное урегулирование на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 24 сен - РИА Новости. Подавляющее большинство стран-членов ООН выступают за мирное урегулирование на Украине, в отличие от трансатлантического сообщества, в частности, стран Евросоюза, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала М1.
По его словам, у конфликта нет решения на поле боя, он должен завершиться переговорами.
"Тут мы относимся к большинству. Это не ЕС, не трансатлантическое сообщество, тут массивное большинство - сторонники мира. Подавляющее большинство стран-членов ООН выступают за мирные переговоры и по возможности скорейшее завершение военных действий, и мы часть этого мирового большинства", - сказал Сийярто.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Bloomberg: cоюзники Украины могут обратиться к России для урегулирования
Вчера, 17:14
 
В миреУкраинаВенгрияПетер СийяртоООНЕвросоюз
 
 
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