https://ria.ru/20240924/siyyarto-1974469700.html
Большинство членов ООН выступают за переговоры по Украине, заявил Сийярто
Большинство членов ООН выступают за переговоры по Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 24.09.2024
Большинство членов ООН выступают за переговоры по Украине, заявил Сийярто
Подавляющее большинство стран-членов ООН выступают за мирное урегулирование на Украине, в отличие от трансатлантического сообщества, в частности, стран... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T17:26
2024-09-24T17:26
2024-09-24T17:26
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БУДАПЕШТ, 24 сен - РИА Новости. Подавляющее большинство стран-членов ООН выступают за мирное урегулирование на Украине, в отличие от трансатлантического сообщества, в частности, стран Евросоюза, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала М1.По его словам, у конфликта нет решения на поле боя, он должен завершиться переговорами."Тут мы относимся к большинству. Это не ЕС, не трансатлантическое сообщество, тут массивное большинство - сторонники мира. Подавляющее большинство стран-членов ООН выступают за мирные переговоры и по возможности скорейшее завершение военных действий, и мы часть этого мирового большинства", - сказал Сийярто.
https://ria.ru/20240924/ukraina-1974468095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, петер сийярто, оон, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, ООН, Евросоюз
Большинство членов ООН выступают за переговоры по Украине, заявил Сийярто
Сийярто: большинство членов ООН выступают за мирное урегулирование на Украине