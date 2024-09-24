https://ria.ru/20240924/siyyarto-1974469700.html

Большинство членов ООН выступают за переговоры по Украине, заявил Сийярто

Большинство членов ООН выступают за переговоры по Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 24.09.2024

Большинство членов ООН выступают за переговоры по Украине, заявил Сийярто

Подавляющее большинство стран-членов ООН выступают за мирное урегулирование на Украине, в отличие от трансатлантического сообщества, в частности, стран... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T17:26

2024-09-24T17:26

2024-09-24T17:26

в мире

украина

венгрия

петер сийярто

оон

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БУДАПЕШТ, 24 сен - РИА Новости. Подавляющее большинство стран-членов ООН выступают за мирное урегулирование на Украине, в отличие от трансатлантического сообщества, в частности, стран Евросоюза, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала М1.По его словам, у конфликта нет решения на поле боя, он должен завершиться переговорами."Тут мы относимся к большинству. Это не ЕС, не трансатлантическое сообщество, тут массивное большинство - сторонники мира. Подавляющее большинство стран-членов ООН выступают за мирные переговоры и по возможности скорейшее завершение военных действий, и мы часть этого мирового большинства", - сказал Сийярто.

https://ria.ru/20240924/ukraina-1974468095.html

украина

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, венгрия, петер сийярто, оон, евросоюз