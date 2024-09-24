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Сийярто рассказал, почему Киеву не разрешили удары вглубь России - РИА Новости, 24.09.2024
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17:08 24.09.2024 (обновлено: 21:00 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/siyyarto-1974467547.html
Сийярто рассказал, почему Киеву не разрешили удары вглубь России
Сийярто рассказал, почему Киеву не разрешили удары вглубь России - РИА Новости, 24.09.2024
Сийярто рассказал, почему Киеву не разрешили удары вглубь России
Киев пока не получил разрешения на удары дальнобойным оружием по территории РФ благодаря тому, что среди западных лидеров есть "пара здравомыслящих", заявил... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T17:08
2024-09-24T21:00
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БУДАПЕШТ, 24 сен — РИА Новости. Киев пока не получил разрешения на удары дальнобойным оружием по территории РФ благодаря тому, что среди западных лидеров есть "пара здравомыслящих", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала М1."Среди западных союзников еще есть один-два здравых голоса, способных на трезвую оценку. Собственно, благодаря этому еще не было разрешения на дальнобойные удары вглубь России. Мы искренне надеемся, что эту красную линию никто переходить и не станет", — сказал Сийярто.Американское издание The Washington Post во вторник сообщало, что Украина не смогла предоставить США убедительные аргументы в пользу того, чтобы ей разрешили наносить удары западным оружием вглубь территории России. Ранее газета Politico со ссылкой на британского чиновника писала, что США и Великобритания могут заявить о предоставлении Киеву такого разрешения во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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киев, россия, в мире, петер сийярто, венгрия
Киев, Россия, В мире, Петер Сийярто, Венгрия
Сийярто рассказал, почему Киеву не разрешили удары вглубь России

Сийярто: среди западных лидеров есть пара здравомыслящих

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 24 сен — РИА Новости. Киев пока не получил разрешения на удары дальнобойным оружием по территории РФ благодаря тому, что среди западных лидеров есть "пара здравомыслящих", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала М1.
"Среди западных союзников еще есть один-два здравых голоса, способных на трезвую оценку. Собственно, благодаря этому еще не было разрешения на дальнобойные удары вглубь России. Мы искренне надеемся, что эту красную линию никто переходить и не станет", — сказал Сийярто.
Американское издание The Washington Post во вторник сообщало, что Украина не смогла предоставить США убедительные аргументы в пользу того, чтобы ей разрешили наносить удары западным оружием вглубь территории России. Ранее газета Politico со ссылкой на британского чиновника писала, что США и Великобритания могут заявить о предоставлении Киеву такого разрешения во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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