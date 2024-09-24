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Сийярто призвал не разрешать Украине бить вглубь России
Сийярто призвал не разрешать Украине бить вглубь России - РИА Новости, 24.09.2024
Сийярто призвал не разрешать Украине бить вглубь России
Если Киеву дадут разрешение наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ, это будет означать чрезвычайную угрозу для глобальной безопасности и соседних... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T17:20
2024-09-24T17:20
2024-09-24T17:20
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БУДАПЕШТ, 24 сен - РИА Новости. Если Киеву дадут разрешение наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ, это будет означать чрезвычайную угрозу для глобальной безопасности и соседних с Украиной стран, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Если Украина получит разрешение наносить удары полученным с Запада оружием по целям вглубь территории России, это повлечет за собой чрезвычайно опасный риск эскалации. Легко может оказаться, что война распространится дальше по Украине и тогда в опасности, в первую очередь, окажутся соседние страны", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.По его словам, как с венгерской точки зрения, так и с точки зрения глобальной безопасности было бы чрезвычайно опасно, если бы украинцы применили западное оружие для ударов вглубь территории России.
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Сийярто призвал не разрешать Украине бить вглубь России
Сийярто: разрешение Украине бить вглубь России приведет к чрезвычайной опасности