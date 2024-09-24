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Сийярто призвал не разрешать Украине бить вглубь России - РИА Новости, 24.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:20 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/siyyarto-1974466664.html
Сийярто призвал не разрешать Украине бить вглубь России
Сийярто призвал не разрешать Украине бить вглубь России - РИА Новости, 24.09.2024
Сийярто призвал не разрешать Украине бить вглубь России
Если Киеву дадут разрешение наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ, это будет означать чрезвычайную угрозу для глобальной безопасности и соседних... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T17:20
2024-09-24T17:20
в мире
киев
россия
венгрия
специальная военная операция на украине
украина
петер сийярто
сво
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БУДАПЕШТ, 24 сен - РИА Новости. Если Киеву дадут разрешение наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ, это будет означать чрезвычайную угрозу для глобальной безопасности и соседних с Украиной стран, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Если Украина получит разрешение наносить удары полученным с Запада оружием по целям вглубь территории России, это повлечет за собой чрезвычайно опасный риск эскалации. Легко может оказаться, что война распространится дальше по Украине и тогда в опасности, в первую очередь, окажутся соседние страны", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.По его словам, как с венгерской точки зрения, так и с точки зрения глобальной безопасности было бы чрезвычайно опасно, если бы украинцы применили западное оружие для ударов вглубь территории России.
https://ria.ru/20240924/ukraina-1974461931.html
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в мире, киев, россия, венгрия, украина, петер сийярто, сво
В мире, Киев, Россия, Венгрия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Петер Сийярто, СВО
Сийярто призвал не разрешать Украине бить вглубь России

Сийярто: разрешение Украине бить вглубь России приведет к чрезвычайной опасности

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкМинистр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Sputnik / Стрингер
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Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
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БУДАПЕШТ, 24 сен - РИА Новости. Если Киеву дадут разрешение наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ, это будет означать чрезвычайную угрозу для глобальной безопасности и соседних с Украиной стран, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Если Украина получит разрешение наносить удары полученным с Запада оружием по целям вглубь территории России, это повлечет за собой чрезвычайно опасный риск эскалации. Легко может оказаться, что война распространится дальше по Украине и тогда в опасности, в первую очередь, окажутся соседние страны", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.
По его словам, как с венгерской точки зрения, так и с точки зрения глобальной безопасности было бы чрезвычайно опасно, если бы украинцы применили западное оружие для ударов вглубь территории России.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Киев не убедил США в целесообразности ударов вглубь России, пишут СМИ
Вчера, 16:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияВенгрияУкраинаПетер СийяртоСВО
 
 
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