https://ria.ru/20240924/siyyarto-1974466664.html

Сийярто призвал не разрешать Украине бить вглубь России

Сийярто призвал не разрешать Украине бить вглубь России - РИА Новости, 24.09.2024

Сийярто призвал не разрешать Украине бить вглубь России

Если Киеву дадут разрешение наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ, это будет означать чрезвычайную угрозу для глобальной безопасности и соседних... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T17:20

2024-09-24T17:20

2024-09-24T17:20

в мире

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россия

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специальная военная операция на украине

украина

петер сийярто

сво

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БУДАПЕШТ, 24 сен - РИА Новости. Если Киеву дадут разрешение наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ, это будет означать чрезвычайную угрозу для глобальной безопасности и соседних с Украиной стран, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Если Украина получит разрешение наносить удары полученным с Запада оружием по целям вглубь территории России, это повлечет за собой чрезвычайно опасный риск эскалации. Легко может оказаться, что война распространится дальше по Украине и тогда в опасности, в первую очередь, окажутся соседние страны", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.По его словам, как с венгерской точки зрения, так и с точки зрения глобальной безопасности было бы чрезвычайно опасно, если бы украинцы применили западное оружие для ударов вглубь территории России.

https://ria.ru/20240924/ukraina-1974461931.html

киев

россия

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