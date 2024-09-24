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Силуанов рассказал о программе модернизации коммунальной инфраструктуры - РИА Новости, 24.09.2024
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17:59 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/siluanovyj-1974478773.html
Силуанов рассказал о программе модернизации коммунальной инфраструктуры
Силуанов рассказал о программе модернизации коммунальной инфраструктуры - РИА Новости, 24.09.2024
Силуанов рассказал о программе модернизации коммунальной инфраструктуры
Проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов предусматривает 180 миллиардов рублей на программу модернизации коммунальной инфраструктуры в РФ,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T17:59
2024-09-24T17:59
экономика
жкх
россия
антон силуанов
андрей макаров
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов предусматривает 180 миллиардов рублей на программу модернизации коммунальной инфраструктуры в РФ, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства. "Что важно, мы начнем масштабную программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Только за три года на это направление будет направлено 180 миллиардов рублей", - сказал Силуанов. Говоря подробнее о расширении инфраструктуры как об одном из приоритетов проекта бюджета, Силуанов отметил, что ресурсы направляются на обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни. "Здесь и средства, необходимые для обеспечения дорожной деятельности, развития городского наземного и электрического транспорта. Продолжится реализация программ формирования современной городской среды, комплексного развития сельских территорий", - пояснил министр. Внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме ожидают 30 сентября, говорил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта бюджета на трехлетний период ранее был перенесен с 15 сентября на 1 октября.
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экономика, жкх, россия, антон силуанов, андрей макаров, госдума рф
Экономика, ЖКХ, Россия, Антон Силуанов, Андрей Макаров, Госдума РФ
Силуанов рассказал о программе модернизации коммунальной инфраструктуры

Силуанов: на модернизацию коммунальной инфраструктуры направят 180 млрд рублей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с членами кабинета министров
Министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с членами кабинета министров - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с членами кабинета министров
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов предусматривает 180 миллиардов рублей на программу модернизации коммунальной инфраструктуры в РФ, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства.
"Что важно, мы начнем масштабную программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Только за три года на это направление будет направлено 180 миллиардов рублей", - сказал Силуанов.
Говоря подробнее о расширении инфраструктуры как об одном из приоритетов проекта бюджета, Силуанов отметил, что ресурсы направляются на обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни.
"Здесь и средства, необходимые для обеспечения дорожной деятельности, развития городского наземного и электрического транспорта. Продолжится реализация программ формирования современной городской среды, комплексного развития сельских территорий", - пояснил министр.
Внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме ожидают 30 сентября, говорил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта бюджета на трехлетний период ранее был перенесен с 15 сентября на 1 октября.
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ЭкономикаЖКХРоссияАнтон СилуановАндрей МакаровГосдума РФ
 
 
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