https://ria.ru/20240924/siluanov-1974460312.html
Силуанов рассказал о планах по финансовой поддержке регионов
Силуанов рассказал о планах по финансовой поддержке регионов - РИА Новости, 24.09.2024
Силуанов рассказал о планах по финансовой поддержке регионов
Финансовая поддержка регионов в проекте бюджета РФ на следующие три года составит более 3 триллионов рублей ежегодно, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:42
2024-09-24T16:42
2024-09-24T17:03
экономика
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Финансовая поддержка регионов в проекте бюджета РФ на следующие три года составит более 3 триллионов рублей ежегодно, заявил министр финансов Антон Силуанов."В бюджете значительный объем ресурсов направляется на поддержку регионов... на финансовую поддержку регионов предусматривается более 3 триллионов рублей ежегодно, а на финансирование национальных проектов, которые реализуются субъектами - около 1 триллиона рублей", - сказал он, выступая на заседании правительства.
https://ria.ru/20240924/byudzhet-1974457261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
Силуанов рассказал о планах по финансовой поддержке регионов
Поддержка регионов будет составлять более трех триллионов рублей ежегодно
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Финансовая поддержка регионов в проекте бюджета РФ на следующие три года составит более 3 триллионов рублей ежегодно, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"В бюджете значительный объем ресурсов направляется на поддержку регионов... на финансовую поддержку регионов предусматривается более 3 триллионов рублей ежегодно, а на финансирование национальных проектов, которые реализуются субъектами - около 1 триллиона рублей", - сказал он, выступая на заседании правительства.