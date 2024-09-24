https://ria.ru/20240924/siluanov-1974460312.html

Силуанов рассказал о планах по финансовой поддержке регионов

Силуанов рассказал о планах по финансовой поддержке регионов - РИА Новости, 24.09.2024

Силуанов рассказал о планах по финансовой поддержке регионов

Финансовая поддержка регионов в проекте бюджета РФ на следующие три года составит более 3 триллионов рублей ежегодно, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:42

2024-09-24T16:42

2024-09-24T17:03

экономика

россия

антон силуанов

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Финансовая поддержка регионов в проекте бюджета РФ на следующие три года составит более 3 триллионов рублей ежегодно, заявил министр финансов Антон Силуанов."В бюджете значительный объем ресурсов направляется на поддержку регионов... на финансовую поддержку регионов предусматривается более 3 триллионов рублей ежегодно, а на финансирование национальных проектов, которые реализуются субъектами - около 1 триллиона рублей", - сказал он, выступая на заседании правительства.

https://ria.ru/20240924/byudzhet-1974457261.html

россия

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Дарья Буймова

экономика, россия, антон силуанов