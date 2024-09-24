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Силуанов рассказал о планах по финансовой поддержке регионов - РИА Новости, 24.09.2024
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16:42 24.09.2024 (обновлено: 17:03 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/siluanov-1974460312.html
Силуанов рассказал о планах по финансовой поддержке регионов
Силуанов рассказал о планах по финансовой поддержке регионов - РИА Новости, 24.09.2024
Силуанов рассказал о планах по финансовой поддержке регионов
Финансовая поддержка регионов в проекте бюджета РФ на следующие три года составит более 3 триллионов рублей ежегодно, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:42
2024-09-24T17:03
экономика
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Финансовая поддержка регионов в проекте бюджета РФ на следующие три года составит более 3 триллионов рублей ежегодно, заявил министр финансов Антон Силуанов."В бюджете значительный объем ресурсов направляется на поддержку регионов... на финансовую поддержку регионов предусматривается более 3 триллионов рублей ежегодно, а на финансирование национальных проектов, которые реализуются субъектами - около 1 триллиона рублей", - сказал он, выступая на заседании правительства.
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экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
Силуанов рассказал о планах по финансовой поддержке регионов

Поддержка регионов будет составлять более трех триллионов рублей ежегодно

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Финансовая поддержка регионов в проекте бюджета РФ на следующие три года составит более 3 триллионов рублей ежегодно, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"В бюджете значительный объем ресурсов направляется на поддержку регионов... на финансовую поддержку регионов предусматривается более 3 триллионов рублей ежегодно, а на финансирование национальных проектов, которые реализуются субъектами - около 1 триллиона рублей", - сказал он, выступая на заседании правительства.
Кандидат на должность министра финансов РФ Антон Силуанов в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Силуанов назвал приоритеты проекта бюджета
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ЭкономикаРоссияАнтон Силуанов
 
 
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