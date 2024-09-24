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Силуанов рассказал о допрасходах на медицину в следующие шесть лет - РИА Новости, 24.09.2024
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16:36 24.09.2024 (обновлено: 17:02 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/siluanov-1974458486.html
Силуанов рассказал о допрасходах на медицину в следующие шесть лет
Силуанов рассказал о допрасходах на медицину в следующие шесть лет - РИА Новости, 24.09.2024
Силуанов рассказал о допрасходах на медицину в следующие шесть лет
Дополнительные расходы российского бюджета на медицину в следующие шесть лет превысят триллион рублей в соответствии с поручениями президента Владимира Путина,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:36
2024-09-24T17:02
россия
экономика
общество
владимир путин
антон силуанов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дополнительные расходы российского бюджета на медицину в следующие шесть лет превысят триллион рублей в соответствии с поручениями президента Владимира Путина, заявил министр финансов Антон Силуанов."Здравоохранение - в шестилетнем периоде будут направлены на этот сектор более триллиона рублей, как и поручал президент. В трехлетке мы продолжим модернизацию первичного звена здравоохранения: будут открыты первичные сосудистые отделения и другие подразделения на базе районных больниц, созданы системы мониторинга здоровья, новые объекты в системе здравоохранения", - сказал он, выступая на заседании правительства.Президент России Владимир Путин в апреле поручил правительству выделить не менее одного триллиона рублей на строительство, ремонт и модернизацию объектов здравоохранения в 2025-2030 годах.
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россия, экономика, общество, владимир путин, антон силуанов
Россия, Экономика, Общество, Владимир Путин, Антон Силуанов
Силуанов рассказал о допрасходах на медицину в следующие шесть лет

Силуанов: допрасходы на медицину за шесть лет превысят триллион рублей

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дополнительные расходы российского бюджета на медицину в следующие шесть лет превысят триллион рублей в соответствии с поручениями президента Владимира Путина, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Здравоохранение - в шестилетнем периоде будут направлены на этот сектор более триллиона рублей, как и поручал президент. В трехлетке мы продолжим модернизацию первичного звена здравоохранения: будут открыты первичные сосудистые отделения и другие подразделения на базе районных больниц, созданы системы мониторинга здоровья, новые объекты в системе здравоохранения", - сказал он, выступая на заседании правительства.
Президент России Владимир Путин в апреле поручил правительству выделить не менее одного триллиона рублей на строительство, ремонт и модернизацию объектов здравоохранения в 2025-2030 годах.
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