https://ria.ru/20240924/siluanov-1974458486.html

Силуанов рассказал о допрасходах на медицину в следующие шесть лет

Силуанов рассказал о допрасходах на медицину в следующие шесть лет - РИА Новости, 24.09.2024

Силуанов рассказал о допрасходах на медицину в следующие шесть лет

Дополнительные расходы российского бюджета на медицину в следующие шесть лет превысят триллион рублей в соответствии с поручениями президента Владимира Путина,... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:36

2024-09-24T16:36

2024-09-24T17:02

россия

экономика

общество

владимир путин

антон силуанов

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дополнительные расходы российского бюджета на медицину в следующие шесть лет превысят триллион рублей в соответствии с поручениями президента Владимира Путина, заявил министр финансов Антон Силуанов."Здравоохранение - в шестилетнем периоде будут направлены на этот сектор более триллиона рублей, как и поручал президент. В трехлетке мы продолжим модернизацию первичного звена здравоохранения: будут открыты первичные сосудистые отделения и другие подразделения на базе районных больниц, созданы системы мониторинга здоровья, новые объекты в системе здравоохранения", - сказал он, выступая на заседании правительства.Президент России Владимир Путин в апреле поручил правительству выделить не менее одного триллиона рублей на строительство, ремонт и модернизацию объектов здравоохранения в 2025-2030 годах.

https://ria.ru/20240924/byudzhet-1974457261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, экономика, общество, владимир путин, антон силуанов