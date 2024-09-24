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Shaman вернул деньги за несостоявшийся концерт в Ставропольском крае - РИА Новости, 24.09.2024
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12:56 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/shaman-1974410978.html
Shaman вернул деньги за несостоявшийся концерт в Ставропольском крае
Shaman вернул деньги за несостоявшийся концерт в Ставропольском крае - РИА Новости, 24.09.2024
Shaman вернул деньги за несостоявшийся концерт в Ставропольском крае
Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) вернул в бюджет 15 миллионов рублей, которые ему выплатили за несостоявшееся выступление в Ставропольском... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:56
2024-09-24T12:56
россия
ставропольский край
владимир владимиров
культура
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) вернул в бюджет 15 миллионов рублей, которые ему выплатили за несостоявшееся выступление в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель артиста Антон Коробков-Землянский. "Да, все так", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Концерт Shaman должен был пройти в сентябре. Однако после того, как губернатор Владимир Владимиров провел опрос о формате праздничных мероприятий, его отменили. Большинство проголосовавших решили, что сейчас "не время для больших праздников" и "развлекательные мероприятия надо отменить".
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россия, ставропольский край, владимир владимиров, культура
Россия, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Культура
Shaman вернул деньги за несостоявшийся концерт в Ставропольском крае

Shaman вернул в бюджет 15 миллионов рублей за концерт в Ставропольском крае

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПевец Shaman
Певец Shaman - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Певец Shaman. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) вернул в бюджет 15 миллионов рублей, которые ему выплатили за несостоявшееся выступление в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель артиста Антон Коробков-Землянский.
"Да, все так", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Концерт Shaman должен был пройти в сентябре. Однако после того, как губернатор Владимир Владимиров провел опрос о формате праздничных мероприятий, его отменили. Большинство проголосовавших решили, что сейчас "не время для больших праздников" и "развлекательные мероприятия надо отменить".
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