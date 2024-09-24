https://ria.ru/20240924/shaman-1974410978.html

Shaman вернул деньги за несостоявшийся концерт в Ставропольском крае

Shaman вернул деньги за несостоявшийся концерт в Ставропольском крае - РИА Новости, 24.09.2024

Shaman вернул деньги за несостоявшийся концерт в Ставропольском крае

Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) вернул в бюджет 15 миллионов рублей, которые ему выплатили за несостоявшееся выступление в Ставропольском... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:56

2024-09-24T12:56

2024-09-24T12:56

россия

ставропольский край

владимир владимиров

культура

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) вернул в бюджет 15 миллионов рублей, которые ему выплатили за несостоявшееся выступление в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель артиста Антон Коробков-Землянский. "Да, все так", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Концерт Shaman должен был пройти в сентябре. Однако после того, как губернатор Владимир Владимиров провел опрос о формате праздничных мероприятий, его отменили. Большинство проголосовавших решили, что сейчас "не время для больших праздников" и "развлекательные мероприятия надо отменить".

https://ria.ru/20240723/peskov-1961427307.html

россия

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ставропольский край, владимир владимиров, культура